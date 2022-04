Adriana Abenia, su polémico comentario sobre la obesidad por el que ha sido tachada de "gordofóbica"

Adriana Abenia ha generado una gran polémica en redes. No sabemos si la presentadora era consciente de la gran trascendencia que podrían generar sus palabras, pero la ha liado y mucho…

La zaragozana utilizaba sus redes sociales para plantearles una pregunta a sus seguidores tras ver la nueva campaña publicitaria de baño de Roxy donde promociona sus bikinis y bañadores.

"Me gustaría saber vuestra opinión. Hoy buscaba un bañador con protección solar. Soy la primera que defiende la diversidad de cuerpos en la mujer, una mujer puede ser preciosa y verse bonita tenga S o una XL. Pero, sinceramente, defender y hacer apología de enfermedades como la obesidad me parece peligroso. Esta imagen pertenece a la firma @roxy. Estar obeso no es sano y no debería ser objeto de una campaña publicitaria, al igual que estar en los huesos. Seamos honestro, la obesidad acarrea problemas como diabetes, accidentes cerebrovasculares, cáncer, hipertensión... Por supuesto tienen derecho a vestirse, pero no que sirva de ejemplo estético para otras mujeres, da lugar a equívocos", asegura en este Stories.

Comentario Adriana Abenia | Redes

Un comentario con el que rápidamente obtenía respuesta por parte de sus seguidores, incluso ha habido quien la acusado de gordofóbica: "Eres una gordofóbica. Cuerpo gordo no es sinónimo de insalubre". "Tienes el lema bien aprendido. Yo no soy gordofóbica, nunca he juzgado a nadie por su físico. Lo que no soy es cínica", responde la presentadora.

Redes Adrian Abenia | Redes

Por otro lado, hay seguidores que han aplaudido sus palabras: "Opino lo mismo que tú, mi chico es médico y después de la pandemia aún hay más obesos".

Redes Adriana Abenia | Redes

¡La polémica está servida!

Hasta tal punto ha trascendido el comentario de Abenia, que ha habido compañeras de profesión que no han dudado en enfrentarse a ella por sus palabras, como es el caso de Tania Llasera.

Por petición de sus seguidores, la presentadora ha querido responder a Abenia mostrándose completamente en contra de ella y dejando claro su postura: "Llevamos décadas viendo modelos de tallas imposibles como lo normal. Por fin la diversidad que vemos en las calles, llega a la publicidad, y ahora… ¿resulta que es 'apología de la obesidad'?".

Tania Llasera responde a Adriana Abenia | Instagram de Tania Llasera

Seguro que te interesa...

Adriana Abenia sufre tres accidentes en un mismo día