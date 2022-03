Tamara Gorro reflexiona sobre su gran pérdida de peso tras pasar la noche en el hospital

Tamara Gorro no está pasando por uno de sus mejores momentos. Desde su separación con Ezequiel Garay, lo ha pasado muy mal, y aunque ahora se encuentra un poco mejor anímicamente, ha sufrido otro contratiempo que la ha llevado al hospital.

Con la naturalidad que la caracteriza, Tamara Gorro ha publicado una foto en sus redes sociales desde una camilla de hospital, y eso ha preocupado mucho a sus seguidores.

Ha perdido mucho peso

Tal y como ha explicado Tamara Gorro en sus historias de Instagram, hace ya un tiempo que no tolera bien nada de lo que come. Su cuerpo lo rechaza, y eso ha provocado que pierda muchísimo peso.

"Desde que estoy malita he perdido muchísimo peso. Estaba en 64kg y he llegado a pesar 52kg", y aunque intenta comer, le es imposible digerir nada. Por eso, llegó a un nivel de agotamiento preocupante: "No podía levantarme, no tenía fuerza ni para hablar".

Por eso, fue al hospital, donde le han dicho que está bien, pero seguirán haciéndole pruebas para averiguar qué pasa en su estómago.

Una importante reflexión

Tras explicar este contratiempo, Tamara Gorro ha lanzado un importante mensaje para todas esas personas que intentan perder peso dejando de comer. "Si crees que te sobran unos kilos, lleva una dieta equilibrada, pero nunca dejéis de comer".

También ha subido una fotografía con su antes y después de la pérdida de peso. "Un buen cuerpo es el que está saludable, el que tiene fuerza y te deja hacer una vida normal. Da igual la talla" comenzó diciendo.

"Sin salud NO existe un cuerpo bonito. Tener el abdomen marcado no quiere decir que tengas un cuerpo perfecto. ¿De qué te sirve, si después lo que tienes en el estómago es un problema?"

"Si a mí hoy en día me dieran a elegir, sin duda me quedaría como en la segunda foto. Estaba más guapa sin duda y por supuesto más sana" concluyó.

Muchos de sus seguidores le han dejado mensajes de apoyo, y han agradecido su sinceridad y valentía para tratar un tema tan delicado con tanta naturalidad.

