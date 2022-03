Tamara Gorro relata cómo es la realidad de su día a día desde que padece depresión

El pasado mes de octubre Tamara Gorro reaparecía en redes tras haberse ausentado unas semanas para explicar a su "familia virtual" que no se encontraba en su mejor momento debido a un problema de salud mental del que no quiso dar más detalles en su día: "Me aislé. He estado llorando en la cama. No sé ni yo lo que me ha pasado para llegar a este punto. Bueno, ahora le empiezo a dar sentido a todo", explicaba en un vídeo que publicó en su perfil.

Tras varias semanas de recuperación y cuando parecía que todo iba mucho mejor en la vida de Tamara, la influencer daba la noticia de su separación con el que había sido su pareja durante doce años, Ezequiel Garay, con el que comparte además dos hijos en común: "Ezequiel y yo nos vamos a tomar un tiempo como pareja, como matrimonio, nos vamos a separar que no a divorciar", explicaba a sus seguidores en un clip en su cuenta de Instagram.

Tiempo después, Gorro anunciaba que abandonaba el país con el fin de "desconectar del mundo" y tomarse unas vacaciones que le ayudaran a recuperar a la Tamara que se había perdido. Más tarde anunciaba en redes su regreso y poco a poco iba recuperando su rutina diaria.

A su vuelta, la influencer decidía poner nombre y apellidos a su enfermedad en redes sociales: "Depresión con grado bastante grave con trastorno de la ansiedad y ansiedad mental", acto seguido todos sus seguidores mostraron su apoyo hacia Tamara.

Este martes Gorro no lo dudó, y expresó cómo se sentía a través de sus historias de Instagram: "Bendita subida que piensas que tocas el cielo. Maldita bajada que ves todo negro", comentaba haciendo referencia a los síntomas de su enfermedad mental.

"Y así es el día a día de esta basura, porque sí, tiene este nombre. Te manipula y puede contigo, no siempre gana", explicaba sin tapujos a su "familia virtual" cómo estaba viviendo esta situación, pero se mostraba con ganas de vencer y poder superarla.

