La tajante petición que Shakira le habría hecho a Tom Cruise tras su encuentro en Miami

El último año en la vida de Shakira ha sido de lo más turbulento, empezando por la separación de Gerard Piqué y siguiendo con su mudanzaaMiami. La cantante lo hizo de la mano de sus dos hijos, MilanySasha, donde pretende asentarse de nuevo en un hogar en el que se la valore.

En lo profesional, la artista está coleccionando éxitos, como su último hit, 'Acróstico'. Pero también polémicas de la mano de sus canciones, ya que el exfutbolista habría puesto en manos de sus abogados la aparición de sus hijos en el videoclip de este tema.

Así, mientras el fundador de la Kings League rehízo su vida amorosa con la cada vez más presente Clara Chía, Shakira aún no ha hecho pública ninguna relación, por muchos rumores que se hayan desatado desde su marcha a Estados Unidos.

Si bien, tras el Gran Premio de Miami de Fórmula 1, fue vista cenando con Lewis Hamilton, también paseó y charló cordialmente junto a Tom Cruise.

Tom Cruise y Shakira en el GP de Miami | Gtres

Aunque, al parecer, tal y como afirma una fuente cercana a la estrella colombiana a la revista Heat, Shakira habría "rogado" al actor que dejara de flirtear con ella.

"Conoce a Shakira desde hace años, pero esta era la primera vez que salía con ella en un ambiente relajado, y salió convencido de que tenían una conexión real que necesitaban construir", comentó.

"Ella no quiere avergonzarlo o molestarlo, pero no siente atracción o romance, solo estaba siendo amistosa. Se siente halagada pero no interesada, y ese mensaje se lo ha sido transmitido educadamente a Tom", declaró esta fuente.

Otras personas del entorno cercano a la cantante, aseguró a US Weekly que "la prensa quiere crear un romance, pero ella conoce a Tom desde hace mucho tiempo. Está enfocada en su familia".

Sobre estos rumores, estas fuentes añadieron que ella "cree que es divertido porque simplemente no es cierto".