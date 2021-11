La presentadora Sonia Ferrer ha revelado en sus redes sociales la triste noticia del fallecimiento de un gran amigo suyo con el que había quedado poco después. Y es que su mejor amigo, con el que había quedado para merendar, sufría un accidente en el que fue atropellado.

"Ahora mismo debería estar contigo, cerveza en mano (vino para mi), riéndonos de nuestras hazañas mientras aprovechamos para hacer terapia. Eso de yo te doy consejos a ti y tú a mi y luego no hacemos ni puñetero caso de lo dicho", ha escrito. "En lugar de eso, estoy intentando recomponerme para ir al tanatorio a despedirme de ti", decía en la publicación que ha compartido en su cuenta de Instagram.

Además, también ha compartido su última conversación por whatssap, en la que, horas antes de morir estaban haciendo planes para quedar. "¿Sábado? ¿Comer? ¿Tarde? Prefiero a noche", le escribía su amigo. "¿Cenamos el sábado? ¿Merendamos? Lo que quieras", le respondía Sonia.

Unos duros momentos

A pesar de vivir una etapa idílica con su pareja, la presentadora no está pasando por buenos momentos. Hace unas semanas revelaba el duro momento que pasó tras ser diagnosticada con un tumor: "Yo tenía 15 años y un tumor de hueso en la columna que me estrangulaba la médula. Una supuesta eminencia en traumatología le dijo a mi madre que tenía un dolor imaginario y que solo quería llamar la atención. Tenía ya 16 y un “gran” urólogo insinuó delante de mi madre y mi abuela que viviendo sola en el extranjero, a saber con quién me habría acostado y qué infección podría haber pillado (vivía sola, sí, pero seguía siendo virgen aunque nadie parecía creerme)".