Sofía Cristo opina qué le pareció que María del Monte hiciera público que tenía novia desde hace muchos años

Esta pasada primavera, Sofía Cristo protagonizaba unas impactantes imágenes en las que sorprendía su nuevo aspecto tras realizarse varios retoques estéticos en su rostro. Quitarse los restos de silicona de los labios, afinar el rostro, eliminar la papada y reducir las marcas de acné fueron los cambios de los que, ahora, a través de las redes sociales ya hemos podido ser testigos.

Y es que, lo cierto es que la televisiva no quiso mostrar el resultado inmediato de sus retoques físicos pues, tal y como le confesó entonces a las cámaras de 'Europa Press', prefería esperar a que se le bajara la inflamación.

"Quiero impactar al mundo en el momento que yo decida mostrar al mundo y que sea un impacto universal. Quiero que sea como guau, ¿qué ha pasado? Este cambio de identidad... e iría a Hollywood ahora mismo", fueron las palabras, con humor, que utilizaba Sofía Cristo para desvelar el motivo por el que se decantó por dicha decisión.

Ahora, la DJ está volcada con sus bolos, pero también con sus charlas y apoyo psicológico a las personas que se encuentran en un momento vulnerable de su vida por su adicción a sustancias. Ella, que lo pasó hace años y que le costó la misma vida salir del pozo oscuro, sabe muy bien cuáles son todos los pros que existen después de deshacerte de esas adicciones, por eso, quién mejor que ella para ayudar a todos los que estén pasando por una situación parecida.

Sofía es ejemplo de superación por haber superado momentos muy dolorosos en su vida, como la trágica muerte de su padre, el divorcio de estos, sus adicciones o el episodio de abusos sexuales que sufrió cuando todavía era una niña. También es una referente para todos aquellos que se encuentran en un momento delicado y ven en ella la esperanza de salir adelante.

Este martes 5 de julio, la colaboradora cumple 39 años y lo hace saboreando uno de los mejores momentos de su vida, con sus seres queridos al lado y exprimiendo al máximo todo ese tiempo libre que invierte en disfrutar con los suyos, como es su madre, uno de los pilares fundamentales de su vida.

¿Qué opina de la confesión de María del Monte en el Orgullo?

Lo cierto es que, a las puertas de soplar las velas un año más, Sofía comenzaba su día con una cena "entre amigos y con la familia".

A las puertas del restaurante, 'EP' no ha dudado en preguntarle por el sonado pregón de María del Monte en el del Orgullo LGTBI+ en Sevilla donde confesó que mantiene una relación con Inmaculada Casal desde hace 23 años.

María del Monte en el Orgullo de Sevilla | GTRES

"Me parece muy bien. Yo creo que cada uno tiene sus tiempos y lo hace cuando debe hacerlo o cuando cree que debe hacerlo. No hay un termómetro que diga tal día o tienes que decir esto. Aparte yo creo que ella tampoco es que se haya escondido nunca, simplemente lo ha llevado con normalidad", confiesa y añade entre risas: "Pero vamos que es mi cumpleaños, no estoy aquí para hablar de María del Monte".

Seguro que te interesa...

El beso más complicado de Ares Teixidó y su novia, ex de Sofía Cristo