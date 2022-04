El motivo por el que Sofía Cristo se niega a mostrar el resultado de sus últimos retoques

Hace tan solo diez días que vimos a una irreconocible Sofía Cristo protagonizar unas impactantes imágenes en las que sorprendía su nuevo aspecto tras realizarse varios retoques estéticos en su rostro: quitar los restos de silicona de los labios, afinar el rostro, eliminar la papada, reducir las marcas de acné...

Unas fotografías en las que aparecía con el vendaje y el rostro todavía hinchado que no gustaron nada a la televisiva pues reaccionó de lo más enfadada a través de sus Instagram Stories con un comunicado en el que aseguraba que ''cuando yo me haya recuperado y esté aún más bella con mi cara fina y definida y con mim boquita de piñón, vosotros seguiréis cotilleando mierda y yo haciendo lo que me gusta y ganando pasta''.

Ahora, centrada en su recuperación, la hija de Barbara Rey prefiere no mostrar, por el momento, el resultado de su nueva imagen pues, tal y como ha confesado a las cámaras de 'Europa Press' prefiere esperar a que se le baje completamente la inflamación: "Quiero impactar al mundo en el momento que yo decida mostrar al mundo y que sea un impacto universal. Quiero que sea como wow, ¿qué ha pasado? Este cambio de identidad... e iría a Hollywood ahora mismo", ha expresado.

Sin embargo, sí ha querido hacer hincapié en que pese a lo mucho que están dando de qué hablar sus retoques faciales, ''no me he cambiado la cara''. "Está quedando bien y estoy muy guapa, pero la gente se cree que me he hecho un cambio de identidad para ir a robar gasolina y simplemente me he quitado la grasa y la silicona", ha recalcado, afirmando que la fisionomía de la cara se mantendrá pero que sí que estará ''un poco más mona''.

Tan solo queda esperar a que la DJ muestre al fin su tan ansiado resultado, algo que podría tener lugar en alguno de los bolos a los que acudirá próximamente: "Saco nuevo tema mañana, en mayo sale una canción con una cantante española que es brutal y estoy hasta arriba de bolos esta temporada".

Seguro que te interesa...

Bárbara Rey y Edmundo Arrocet, ex de María Teresa Campos, nueva pareja confirmada