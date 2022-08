Santiago Ferraz, cabizbajo ante los rumores de ruptura con Esther Doña tras anunciar su boda

Tras un año de intensa relación y después de haber anunciado su compromiso en ¡Hola!, Esther Doña y Santiago Pedraz parece que han podido poner fin a su relación. La supuesta ruptura se ha conocido dos días después de la publicación de la portada de dicho medio.

Al parecer la pareja habría emprendido caminos separados hace algunas semanas, pero a pesar de todo, la viuda de Carlos Falcó habría decidido seguir adelante con la exclusiva y no informar a su revista de cabecera la realidad sobre su relación.

El entorno de Santiago Ferraz confirma la ruptura

Ha sido el entorno del juez de la Audiencia Nacional el encargado de confirmar que Pedraz tomó la decisión de romper con su prometida hace varias semanas, tras una fuerte discusión en la que se dio cuenta que Esther "no es la mujer que él creía que era". "Estaba ciego de amor pero ahora está descubriendo cosas que no le gustan", ha revelado una persona muy cercana al magistrado a Esradio, asegurando además que éste no piensa pronunciarse públicamente sobre su separación porque nunca ha hablado de su vida privada.

Esther Doña, alejada de las redes sociales

Mientras tanto, Esther, que suele contestar a sus seguidores y publicitar en redes sociales sus diferentes exclusivas, se mantiene alejada del foco mediático y guarda un llamativo silencio que hace sospechar que su ruptura podría ser definitiva, aunque según 'Libertad digital', la malagueña piensa que es una crisis más de las que han vivido y tiene la esperanza de que se van a reconciliar.

Santiago Pedraz mantiene el silencio sobre los rumores de ruptura

Refugiado en su entorno más cercano, sin rastro de su 'prometida', Pedraz continúa su día a día en Madrid y en esta ocasión, Europa Press le ha visto en una céntrica terraza con un amigo, intentando olvidarse por unas horas de su crisis sentimental.

Tras ello, muy serio y firme en su postura, el juez sigue haciendo oídos sordos ante las preguntas de este medio, tal y como puedes ver en el vídeo de arriba. Sin confirmar ni desmentir su ruptura, deja en el aire si hay posibilidades de reconciliación o si ha habido terceras personas que hayan influido en su decisión.

