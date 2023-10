La reina Sofía muestra su lado más humano al no poder contener las lágrimas en su última aparición pública

Última cita de la reina Sofía antes del 18º cumpleaños de la princesa Leonor el próximo martes 31 de octubre, cuando la heredera al trono jure la Constitución ante las Cortes Generales. Un acto en el que tan solo estarán presentes por parte de la Familia Real los reyes Felipe y Letizia y la infanta Sofía, dejando al margen a la Emérita en este momento tan histórico como especial.

Con la emoción a flor de piel a tan solo cuatro días de que la princesa de Asturias alcance la mayoría de edad, Doña Sofía ha presidido el nombramiento del Excelentísimo Emilio Lora-Tamayo, físico y expresidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, como Rector Honorario Vitalicio de la Universidad Camilo José Cela en la localidad de Villanueva de la Cañada, Madrid.

Nombramiento del Excelentísimo Emilio Lora-Tamayo | Gtres

Un acto en el que la Reina Emérita nos ha dejado ver una vez más su lado más humano y cercano, al no poder contener el llanto al reconocer con tal distinción al investigador, muy delicado de salud debido a su avanzada edad. Tras recomponerse, doña Sofía ha intentado guardar la compostura consciente de su papel institucional.

Especialmente cariñosa con don Emilio Lora-Tamayo, que se desplaza en silla de ruedas por sus problemas de movilidad, doña Sofía no ha dudado en cogerle de la mano al abandonar el acto, protagonizando una escena muy tierna y emocionante.

Siempre elegante, la Emérita ha lucido un traje sastre oscuro con finas rayas diplomáticas en blanco y ribetes en color champán, mismo tono que el top satinado con escote fluido con el que ha completado el conjunto.

El traje de la reina Sofía | Gtres

No volveremos a ver a la Reina hasta el próximo martes. A pesar de que doña Sofía no estará en el solemne acto de la jura de la Constitución de la Princesa Leonor en el Congreso de los Diputados, sí estará presente junto al resto de la Familia Real en la celebración de carácter privado que tendrá lugar en el Palacio Real del Pardo y a la que también asistirán el Rey Juan Carlos, sus hijas las infantas Elena y Cristina, y parte de sus nietos: Miguel e Irene Urdangarin estarían ya confirmados, Froilán, Juan y Pablo Urdagarin lo intentarán por todos los medios, mientras que Victoria Federica no estará por tener un viaje privado con amigos a Perú.