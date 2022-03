La reacción de María Adánez al ser preguntada sobre la futura paternidad de su ex Alberto Caballero con Miren Ibarguren

María Adánez daba a luz al pequeño Claudio el pasado mes de mayo, fruto de su relación con Ignacio Hernández Medrano. Un bebé con el que se le "cae la baba" y que pretende llevarse de gira cuando se incorpore a su trabajo después del verano: "Un bebé buscado y muy querido", declaraba ante las cámaras en un evento en Madrid.

Además, contaba lo privilegiada que se siente por poder estar disfrutando del pequeño: "Ahora estoy de baja por maternidad con mi hijo con lo cual estoy en una situación privilegiada dedicándome a Claudio durante una temporada y ya vuelvo a trabajar después del verano así que es un privilegio estar ahora con él".

Tal y como se puede observar en el vídeo, Adánez ha recuperado rápidamente su figura tras el embarazo: "Los actores tenemos la presión del físico y de siempre estar bien. Pero lo importante y no solo por ser actriz, que también hay un plus de exigencia, es estar bien con uno mismo. La obsesión en cualquier cosa no es buena", además, añadía: "Nunca he estado obsesionada con mi peso. Sin embargo, uno va cumpliendo años… Cuando tienes 20 o 30, todo fenomenal, pero a partir de los 40, se ralentiza mucho el organismo a todos los niveles".

El pasado mes de febrero, la expareja de María, Alberto Caballero, con el que mantuvo una relación desde 2003 hasta 2005, anunciaba que pronto sería padre por primera vez junto a la actriz Miren Ibarguren, con la que lleva nueve años de romance.

Los medios aprovechaban para preguntarle a Adánez sobre si ya había tenido la oportunidad de felicitar a su expareja por su futura paternidad. A lo que la actriz respondía rápidamente: "¡Hasta luego!", causando las carcajadas de todos los periodistas. María había usado una forma muy sutil de huir, para evitar tener que responder a esa incómoda pregunta. A juzgar por su reacción, se podría intuir que no tiene pensado felicitar a su ex, o al menos no lo hará públicamente.

