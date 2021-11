María Adánez se casa por sorpresa con su pareja, Ignacio Hernández Medrano

Seis meses después del nacimiento de su primer hijo en común, Claudio, la pareja se ha dado el "sí quiero" en la más estricta intimidad, tras más de 5 años de discreta relación. María Adánez anunció la gran noticia a través de su cuenta de Instagram, publicando una fotografía junto a su marido, enseñando el anillo de bodas. Ambos aparecen muy cariñosos y poniendo caras de sorprendidos.

Esta gran noticia pilló a todos sus seguidores por sorpresa. "Just married" (recién casados) escribía la actriz junto a la publicación de Instagram.

Las felicitaciones y mensajes de cariño no tardaron en llegar, por parte de amigos y compañeros de profesión. "Enhorabuenaa Pareja!! 2021 vuestro año Familia" escribía Silvia Abascal, aunque no ha sido la única en felicitar a la pareja, Maribel Verdú, Cayetana Guillén Cuervo, Carmen Ruiz, Cristina Castaño, Manuela Velasco, …Y por supuesto una infinidad de fans que le han transmitido sus mejores deseos a los recién casados.

Muchas alegrías

María Adánez e Ignacio Hernández suman así este gran momento a la larga lista de cosas que celebrar que tienen en su vida. Una de ellas por supuesto es el nacimiento de su primer hijo en común, hace ya seis meses y que ya está enorme. Su madre ama compartir en su cuenta de Instagram escenas cotidianas de su día a día, como por ejemplo, la resistencia de Claudio a los calcetines.

La actriz de 'Aquí no hay quién viva' compartía también en sus redes sociales el orgullo que sentía por el gran logro profesional de Ignacio Hernández, un prestigioso neurólogo a quien la revista 'Forbes' acaba de incluir como uno de los 100 españoles más creativos debido a una plataforma de inteligencia artificial cuyo objetivo es mejorar la calidad de la asistencia a los pacientes y de la gestión hospitalaria.

