Raquel Rodríguez, muy amiga de María José Suárez, sobre las fotos con Iker Casillas: "Eva sabe que no hay nada"

Estas dos últimas semanas, el nombre de María José Suárez -vinculado al de Iker Casillas- ha copado los titulares de la prensa rosa. Y es que, al ser fotografiados juntos por las calles de Madrid, se desataron rumores de relación. Ahora, Raquel Rodríguez, íntima amiga de ambos, ha hablado.

Lo ha hecho en la edición navideña de Starlite, donde ha acudido con su hija, una sonrisa y palabras muy reveladoras sobre sus amigos, también sobre Eva González. "Somos amigas de Iker de toda la vida", ha comenzado explicando a los micrófonos de Europa Press.

Raquel Rodríguez, junto a su hija, en Starlite | Gtres

Y es que, como también ha dejado claro la ex de Álvaro Muñoz Escassi, comparten una relación de amistad que se remonta 20 años atrás. Lo único que ha cambiado es que ahora la modelo tiene más tiempo libre para disfrutar con sus amigos. Y así está haciendo.

Sin embargo, en medio de este huracán mediático, el foco también se ha puesto en Eva González, ex de Casillas y amiga de María José. "Eva sabe perfectamente que no hay nada. Oye, que todo puede pasar en esta vida, pero no", ha respondido con una sonrisa Raquel, dejando claro que está todo bien entre ellas, que no hay ningún cotilleo que contar y que todo sigue con la normalidad de siempre.

Además, ha sacado la cara por su amiga, subrayando que está divirtiéndose, "que es lo que tiene que hacer". Hasta la fecha, no se conoce ningún hombre vinculado a María José Suárez y parece que este 2025 va a estar enfocado a ella misma y a pasar tiempo con sus amigos. "A salir y a disfrutar, que hacía mucho tiempo que María José no lo hacía. Es que verdad que nunca ha estado sola", ha confesado Raquel.

Asimismo, ha dado portazo a Álvaro Muñoz Escassi, confesando que la soltería de su amiga "es lo mejor que le ha podido pasar". Está claro que la modelo y el futbolista solo han continuado cuidando esa amistad de hace dos décadas y que entre María José y Eva González no hay ningún problema: "No, no va a haber. ¿Qué va a haber? Para nada, vamos, las dos saben perfectamente lo que hay".