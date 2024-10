Los proyectos de arte y cultura más interesantes de los famosos

Todos tenemos inquietudes y pasiones que van más allá de la rutina laboral y los famosos no son una excepción. Cuando se apagan los focos, muchos famosos dedican su tiempo a otras empresas, como proyectos culturales. Hemos buscado distintas iniciativas artísticas y culturales impulsadas por celebrities y te traemos algunas de las más interesantes.

1. Antonio Banderas - Teatro del Soho Caixabank

Antonio Banderas ha demostrado su pasión por las artes escénicas más allá de su carrera cinematográfica. En 2019, inauguró el Teatro del Soho Caixabank en Málaga, su ciudad natal. Desde entonces, el Teatro del Soho ha presentado obras de teatro, musicales y conciertos, convirtiéndose en un referente de la escena cultural malagueña. Gracias a este proyecto, Banderas ha podido promover el arte local y traer producciones internacionales a España.

Actualmente y hasta enero de 2025, en el Teatro del Soho se representa Gypsy, la cuarta producción musical dirigida por Antonio Banderas, y uno de los musicales más icónicos de la Edad de Oro de Broadway.

2. Dua Lipa - Service95

La cantante Dua Lipa creó en 2022 Service95, una plataforma cultural y boletín semanal donde comparte recomendaciones de lectura, arte, cultura y estilo de vida. Desde libros y películas hasta entrevistas con líderes de opinión y defensores de derechos humanos, Service95 es un proyecto que busca inspirar y acercar el arte y la cultura a sus seguidores. El podcast que acompaña este proyecto, Dua Lipa: at your service, ha contado con invitados de la talla de Pedro Almodóvar, Elton Amal Clooney, Greta Gerwig y Monica Lewinsky, entre otros.

Su nombre proviene del año de nacimiento de la cantante –1995– y la palabra "service" – servicio–, ya que, en sus propias palabras, ella siempre se ha considerado "al servicio de sus amigos y familiares" y ahora también de sus fans.

3. Rosalía - Racinetas Productions S.L

Rosalía se ha consolidado como una de las artistas más exitosas y populares tanto en España como a nivel internacional. La catalana no solo ha cautivado a millones de personas con su música, sino que en abril de este año decidió expandir sus negocios fundando su propia productora: Racinetas Productions S.L. Esto un paso más en su ya exitosa carrera, ya que en marzo de 2023 recibió un importante reconocimiento cuando fue premiada como Productora del Año en los premios Women in Music de Billboard, siendo la primera mujer en obtener este galardón.

Aunque aún no se han anunciado proyectos para su nueva productora, Rosalía ha registrado la empresa con el objeto social de "organización, promoción y producción de todo tipo de eventos, espectáculos, conciertos y actividades culturales". Así que, por ahora, quedamos a la expectativa de ver qué nuevas iniciativas traerá la artista bajo su dirección.

4. Benedict Cumberbatch - Letters Live

El actor británico Benedict Cumberbatch, conocido por papeles como Sherlock Holmes o Doctor Strange, es coproductor y figura clave en Letters Live. Se trata de un evento en el que personalidades leen en voz alta cartas que han cambiado el curso de la historia o que han tocado profundamente a la humanidad, algunas de ellas escritas por personajes célebres como David Bowie, Ghandi, Elvis Presley, Charlotte Bronte o Janis Joplin.

Letters Live celebra la importancia de la palabra escrita y su poder para conectar a las personas a través de la lectura dramática. Una de las más conocidas de Cumberbatch fue en el marco del Día de la Tierra, 22 de abril, donde el actor leyó una emotiva carta de disculpa de un padre a sus hijos. La misiva, que inicia con las palabras "¿Qué puedo decir ahora que es demasiado tarde?", fue escrita en 2021 por el subdirector del Centro para el cambio climático y las transformaciones sociales de la Universidad de Cardiff, Stuart Capstick. En la carta, el investigador se disculpa ante sus hijos y lamenta haber vivido en una época en la que aún era posible cambiar el rumbo del planeta.

5. Reese Witherspoon - Hello Sunshine

Reese Witherspoon, la actriz que dio vida a la estudiante de derecho más famosa en Una rubia muy legal, fundó en 2016 Hello Sunshine, una productora centrada en contar historias desde una perspectiva femenina. Porque como dijo la propia Witherspoon "si queremos cambiar las historias, tenemos que cambiar quiénes las cuentan".

Hello Sunshine produce series, películas y documentales donde las mujeres son protagonistas, tanto en sus desafíos como en sus logros, explorando temas de género y empoderamiento. Hasta ahora ha conseguido grandes éxitos con proyectos como la serie Big Little Lies, que explora las complejas relaciones entre mujeres y temas como la violencia de género y maternidad; y The Morning Show, protagonizada por Witherspoon y Jennifer Aniston, que aborda cuestiones de poder, acoso sexual y la lucha por la igualdad en el mundo laboral.

Además de su éxito en la pantalla, Hello Sunshine también cuenta con un club de lectura llamado Reeses Book Club para visibilizar obras de escritoras, donde la actriz recomienda títulos que celebran historias y voces femeninas.