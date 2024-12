El príncipe Guillermo revela el regalo más extraño que le hizo a Kate Middleton: "Nunca me deja olvidarlo"

El príncipe Guillermo y Kate Middleton han pasado sus altibajos tras un año muy duro marcado por la dura noticia de su cáncer. Pero ambos se han sobrepuesto a este varapalo y en sus últimas apariciones se han apoyado mutuamente.

En septiembre, la Princesa de Gales anunció el fin de su tratamiento de quimioterapia, llegando así a estas Navidades visiblemente recuperada. Por todo ello, estas festividades están siendo unas de las más especiales para la pareja.

El príncipe Guillermo y Kate Middleton junto a sus hijos en Navidad | Gtres

En este contexto, el hijo de Carlos III ha concedido una entrevista para BBC Radio Five Live en la que ha recordado una simpática anécdota sobre el peor regalo que le ha hecho a su mujer. Se lo dio cuando estaban saliendo, a comienzos de su relación cuando eran estudiantes en la Universidad de St. Andrews, donde se conocieron en 2001.

"Una vez le compré a mi esposa unos prismáticos. Nunca me ha dejado olvidarlo", confesó. "Eso fue al principio del noviazgo, creo que fue lo que selló el trato", bromeó. "No salió bien. Honestamente, no tengo idea de por qué le compré un par de prismáticos, me pareció una buena idea en ese momento", se sinceró.

Kate Middleton y el príncipe Guillermo | Gtres

Aunque este no parece ser el caso, tal y cómo recuerda Mirror, la familia real británica se suele regalar en Navidad artículos de broma.

Un año, el príncipe Harry le compró a la reina Isabel un gorro de ducha que decía: "La vida es una perra". Asimismo, Kate una vez le regaló a su cuñado un "kit para crear tu propia novia" antes de que se casara con Meghan Markle, quien le regaló al príncipe Guillerm una cuchara en la que ponía "asesino de cereales".

Para este año, los Príncipes de Gales están pasando las Navidades en su finca de Sandringham en Norfolk, Inglaterra, como marca la tradición. El propio príncipe Guillermo reveló, según Page Six, que daría la bienvenida a 45 invitados y esperaba que fuera una fiesta "ruidosa", aunque sin Harry ni Meghan.