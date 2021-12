Pepe Rodríguez se emociona al hablar de Verónica Forqué en su despedida: "La amaba"

Este lunes recibíamos la triste noticia del fallecimiento de Verónica Forqué. Según la autopsia practicada al cuerpo de la actriz, confirmaba que se quitó la vida en su domicilio y presentaba una lesión traumática en el cuello y la causa de la muerte se debe a una asfixia mecánica del cuello por ahorcadura.

Durante estos dos días, han sido muchos los rostros conocidos que han querido despedir a la actriz, como es el caso de su hija María Forqué, que acudía al tanatorio y estaba arropada por los seres queridos de su madre como es el caso de Vanesa Romero, David Bustamante, Eduardo Navarrete, Pepón Nieto, Belén Cuesta o Yolanda Ramos, entre muchos otros.

Hace apenas unas horas que el Teatro Español recibía el féretro de Verónica Forqué para dar comienzo al homenaje de la actriz, que fue recibido entre aplausos de sus fans, amigos, políticos y compañeros de profesión. A la salida del teatro, Pepe Rodríguez hablaba con las cámaras sobre Verónica Forqué y se mostraba de lo más afectado y emocionado por la pérdida de su compañera.

"Estamos todos en shock, no tengo palabras. Estuve grabando con ella hace dos meses en mi pueblo, la esperaba para comer en mi restaurante. Llevo horas riendo y llorando a la vez al pensar en ella", decía.

Además, tenía unas bonitas palabras con Verónica: "He tenido la suerte de conocer a un ser diferente, un alma tan pura, tan buena, todo lo tomaba con el humor (...) -ha explicado-. Es una actriz en todos los sentidos, me voy contento porque sé que ella está en el cielo, gente con el corazón tan puro tiene que estar ahí, en un sitio bueno. Era una persona sin maldad, no he conocido a nadie igual".

...

Seguro que te interesa...

Así es Rafael García, el novio y mayor apoyo de María Forqué tras la muerte de Verónica Forqué