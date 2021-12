Miguel Ángel Silvestre, el mayor apoyo de Belén López: "Te quiero mucho"

Es muy común que algunas parejas famosas, después de años de relación, decidan mantener la amistad tras la ruptura. Un claro ejemplo es el de Miguel Ángel Silvestre y Belén López, la pareja se conoció durante el rodaje de la película 'La distancia' en 2005 y su relación duró algo más de cinco años, poniendo fin a su amor en 2011.

Sin embargo, Belén es una de las personas más importantes en la vida del actor de 'Velvet', un ejemplo es cuando falleció el padre de Miguel en 2018, la actriz fue una de las primeras personas en acudir al tanatorio y la última en irse de allí, mostrando así su gran apoyo a su amigo.

Y ahora ha sido Miguel Ángel Silvestre el que ha querido darle apoyo a Belén López. Este lunes fallecía la conocida actriz Verónica Forqué y la protagonista de 'Mar de plástico' quiso dedicarle un emotivo mensaje.

"Mi vero… Mi compañera querida, no quiero llorar pero las lagrimas inundan mi cuarto… Ya estás con tu mami , con tu papi y con tu hermano… Eras más del cielo que de la tierra y por eso te has ido antes de tiempo… con tu luz, la luz que nos has dejado a todos, con tus miles de personajes y con tu presencia a los que teníamos la suerte de conocerte. Cuánto me has enseñado amiga. Grande donde las haya. Te quiero hasta el infinito y más allá , pa’ siempre mi vero te llevo conmigo en mi corazón", eran las palabras de Belén López a Verónica Forqué.

Además, también tenía un mensaje para la hija de Verónica: "María, te abrazo muy grande y aunque sé que es difícil, pensemos en azul y dejemos que vuele alto, muy alto sin retenerla como ella se merece".

Fue en esta publicación donde su ex pareja y amigo Miguel Ángel Silvestre quiso mostrarle su apoyo, respondiendo con un mensaje directo pero de lo más sincero: "Te quiero mucho Belén. Que descanse en paz".

...

Seguro que te interesa...

Miguel Ángel Silvestre descubre por error el rostro de La Vecina Rubia