El paseo de Hillary Clinton por las calles de Sevilla tras la fiesta organizada por Eugenia Martínez de Irujo

Tras la fiesta privada de la que disfrutó este sábado en el Palacio de Dueñas, organizada por Eugenia Martínez de Irujo y Narcís Rebollo, Hillary Clinton ha continuado aprovechando su tiempo en Sevilla y se ha dejado ver esta mañana por el centro como si de una turista más se tratase.

La excandidata a la presidencia de los Estados Unidos paseó el sábado por la mañana por las calles de la ciudad y también disfrutó de su gastronomía. Un viaje de lo más especial que no está haciendo sola, se desplazó a Sevilla junto a la embajadora de EE.UU. en España, Julissa Reynoso.

Este domino, Hillary ha visitado el Archivo de Indias y la Plaza de España: primero ha estado en la antigua Casa Lonja y después se ha acercado hasta el monumento de Aníbal González.

Hillary Clinton paseando por Sevilla | EFE

No se trata de la primera vez que Hillary se deja ver en Andalucía, ya lo hizo en 1997 junto a su marido, Bill Clinton, cuando conocieron la Alhambra de Granada. Sin embargo, en aquella ocasión sus anfitriones fueron los Reyes, don Juan Carlos I y doña Sofía.

El motivo de la fiesta que Eugenia Martínez de Irujo ha organizado a Hillary Clinton

Eugenia Martínez de Irujo y su marido Narcís Rebollo reunieron a numerosos rostros conocidos para acompañar a la que era su invitada de honor.

David Bisbal asistiendo al Palacio de Dueñas | Gtres

David Bisbal, Los del Río, Sandra Segimón, Farruquito, Lorenzo Caprile, José María Manzanares, Pablo López, Fernando Martínez de Irujo o José Mercé fueron algunos de los invitados por la Duquesa de Montoro, que no dudaron en actuar delante de la ex Secretaria de Estado de Obama, con temas como Caminante no hay camino, Se nos rompió el amor, Qué sabe nadie Sevilla tiene un color especial o La macarena.

Según Europa Press, el motivo de la celebración era por una cuenta pendiente que la hija de la duquesa de Alba le prometió a Hillary Clinton en el viaje que hizo a Madrid el año pasado.