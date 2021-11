Así es la casa que Nuria Roca y Juan del Val tienen en Madrid

La naturalidad es una de las principales características de la personalidad de Nuria Roca, dentro y fuera de la pantalla. La presentadora está convirtiéndose en toda una influencer en redes sociales por sus comentados estilismos y su divertida forma de mostrar su día a día.

Como es de esperar, ella es la protagonista de la mayor parte de sus publicaciones, aunque también su familia cuenta con una gran presencia en la cuenta de Instagram de la mujer Juan del Val. Este es un personaje muy recurrente en el perfil con grandes apariciones como la del pasado mes de octubre. En esa ocasión Nuria aprovechó para felicitar a su marido y hacerle una propuesta indirecta, pocos días antes de la destinada a su hija, Olivia, por su cumpleaños.

No es la primera vez que la pequeña de la familia acapara todas las atenciones de los seguidores de su madre. Con un baile de Tik tok la hija de la pareja estelar, formada por Nuria y Juan, dejaba ver uno de los rincones más privados de su hogar. El blanco dormitorio y decorado con un gran mural de fotos era enseñado por primera vez, pese a no ser la primera estancia que conocemos de su casa.

La presentadora de 'Family Freud' no tiene problema en dejarse ver de puertas para dentro y ella misma ha enseñado partes de su casa por medio de fotografías. Esa naturalidad que hemos mencionado es la que hace que Nuria Roca comparta lo bueno y lo no tan bueno. Como cualquier familia y hasta en las mejores casas, hay momentos que no son fáciles. Septiembre es un mes complicado para todos, en España, en Francia y hasta en China. La vuelta a la rutina tras el verano es una de las épocas más ajetreadas del año y eso genera caos y desorden.

Esa desorganización es la que no escondió la colaboradora de 'El hormiguero' bajo la frase "para que veáis el nivel de desastre que tengo en casa…" junto con una fotografía donde se podía ver claramente las prendas, las bolsas y las cajas contra la pared de cristal que separa la entrada de la casa con las escaleras que llevan al segundo piso, uno de los lugares favoritos de la actriz para fotografiarse.

El escenario que Nuria alterna con los platós de televisión se encuentra en Pozuelo de Alarcón, el municipio madrileño que otras caras conocidas como Cristina Pedroche o David Bustamante han elegido para vivir. La residencia, basándonos en las de la zona, cuenta con un valor superior a los 600.000 euros.

En tonos azulados mezclándose con mostaza y gris, el amplio salón de Nuria está lleno de elementos decorativos como cuadros, plantas y libros, muchos libros. Algo que tiene sentido al tratarse de la casa de dos escritores.

Un sofá chaise longue azul, muebles de madrera, alfombras coloridas y mesas de cristal o metalizadas quedan iluminadas por la claridad que entra por las grandes puertas que conectan el salón con el patio siendo este uno de los lugares donde la familia se reúne y donde sus mascotas disfrutan del aire libre y de sus casitas particulares.

Otra habitación que no podía faltar en múltiples publicaciones, y que, seguro que sería en la que a cualquiera al que le guste cocinar, o comer, disfrutaría. La cocina monocolor blanca con encimera de mármol, en lo que parece una península, refleja la luz que entra por las grandes ventanas de madera mostrando el espacio abierto.

Todas y cada una de las salas que conforman el hogar de esta familia numerosa reflejan el amor y el buen gusto por la decoración. Una sucesión de imágenes que recomponen de forma indirecta el home tour de la valenciana. Esta incluso crea dialogo bidireccional en alguna de sus posts al enseñar que se le ha roto el espejo. ¿Sois supersticiosos? pregunta la escritora.

No sabemos si esa fractura le deparará a Nuria siete años de mala suerte, como dice la antigua superstición veneciana, pero lo que tenemos claro es que tiene una casa espectacular que nos encanta.

...

Seguro que te interesa...

La foto que ha compartido Nuria Roca de hace 24 años que ha sorprendido a sus seguidores por su notable delgadez: ''Ahora estás mejor''