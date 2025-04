Pablo Urdangarin confiesa que no ha visto las fotos en bikini de su prima, la princesa Leonor

Contra todo pronóstico, hace unos días salieron las fotos de la princesa Leonor en bikini. Se rumoreaba que existían, pero no fue hasta el miércoles pasado cuando la revista Diez Minutos las publicó en su portada. Y no tardó en llegar el revuelo.

Sin embargo, desde la Casa Real solo ha habido silencio; al contrario que cuando un medio de Chile obtuvo y difundió unas imágenes de la heredera al trono en un centro comercial. Y esta ha sido la única reacción de la Familia Real: la de Pablo Urdangarin.

Este fin de semana, el hijo de la infanta Cristina ha vuelto a jugar un partido junto a Granollers, a pesar de que han sonado con fuerza rumores de que podría no renovar en el equipo. "Eso está entre el club y yo, gracias", ha respondido a los micrófonos de Europa Press, dejando en el aire cuál será su futuro profesional.

Pablo Urdangarin saliendo de un partido de balonmano | Gtres

Y, aunque siempre discreto con su vida personal y, sobre todo, con las informaciones alrededor de su familia, ha reaccionado a la portada en bikini de su prima Leonor: "No la he visto. No la he visto".

Sin querer entrar en polémicas, pero siempre respondiendo con respeto a la prensa, Pablo ha agradecido la enhorabuena de la prensa tras su partido. Minutos antes, las cámaras han captado cómo se abrazaba con su madre, la infanta Cristina, y se decían algo al oído. Pero la hermana del rey Felipe, como es habitual, también ha mantenido su silencio.

La infanta Cristina a la salida de un partido de Pablo Urdangarin | Gtres

Cabe destacar que las imágenes de la Princesa fueron tomadas a principios del mes de marzo en una de las playas de Montevideo, Chile, uno de los días de descanso mientras continúa su recorrido a bordo del buque escuela Juan Sebastián Elcano.