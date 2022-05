Hace poco más de una semana del comentadísimo encuentro entre Chenoa y Elena Tablada. Una inesperada foto fue la encargada de sacar a la luz lo que pareció ser una desconocida amistad entre las dos mujeres que tienen a David Bisbal como denominador común.

Pese a que ambas viven en Madrid, frecuentan los mismos círculos y asisten a numerosos eventos, lo cierto es que aunque parezca mentira no habían coincidido hasta que acudieron recientemente a la misma fiesta.

Una fotografía que deja constancia de que la presunta 'enemistad' de la que se habló en su día es cosa del pasado pues la diseñadora y la cantante charlaron durante un rato y no dudaron en posar juntas.

Elena Tablada y Chenoa posando juntas | Instagram Chenoa

"La verdad es que ha sido una cosa muy natural. Yo tengo mi vida, los años pasan, maduramos, y ella también. Lo que más me ha sorprendido cuando la he visto es que han pasado 18 años y nunca habíamos coincidido en ningún sitio. Al verla, parecía que ya la conocía. La he saludado y ha sido normal. Hubo buena química y no me ha sorprendido que la hubiera. La primera impresión fue buenísima. Me alegro de que nos hayamos conocido, la vida marca el 'timing' en el que deben ocurrir las cosas y este era el momento oportuno. Era el momento perfecto", le declaraba Elena a la revista '¡HOLA!'.

Ahora, la mamá de Ella Bisbal ha reaparecido en un nuevo evento organizado en la capital y, entre otras cosas, le ha contado a las cámaras de 'Europa Press' cómo fue su primer encuentro con Chenoa, así como si hablaron o no del cantante.

"Foto joya", ha bromeado, en referencia a los comentarios que ha desatado su instantánea con la artista, asegurando que su 'cara a cara' con ella fue "súper bien". "Coincidimos, nos saludamos como si nos conociéramos y súper bien. El mito ese de un resquemor y tal es algo que crearon ustedes", ha asegurado.

Eso sí, "no" salió el nombre del almeriense en la conversación, ha comentado de manera rotunda pese a que actualmente su relación con el padre de su primogénita es buena y confesando que si se vuelve a encontrar con Chenoa "la saludaré porque me cayó súper bien". "Amigas no porque los amigos se cuentan con los dedos de una mano, ser amiga tienes que ganar muchos puntos, por lo menos cinco, pero si coincidimos en algún sitio nos veréis juntas", ha añadido sonriente.

Seguro que te interesa...

Gisela cuenta que le pareció la foto de Chenoa y Elena Tablada juntas