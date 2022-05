Álex González: ¿se alegra de la boda de su exnovia Chenoa?

No sabemos el momento exacto en el que Álex González y María Pedraza empezaron su relación, pues la famosa pareja siempre se ha mostrado de lo más discreta al hablar de su situación sentimental, pero lo cierto es que los actores ya no ocultan su amor.

El intérprete siempre se ha mostrado muy reservado en lo referente a su vida personal, pero él mismo sabe que de las preguntas en relación a la actriz ya no se escapa... Y aunque al principio intentó poner distancia con este tipo de preguntas tan personales, finalmente decidió abrir su corazón. Eso sí, de forma muy discreta.

En la última aparición de Álex presentado unos nuevos productos de alimentación, como un buen amante de la vida saludable y del deporte, ha confesado a la prensa que se siente muy afortunado por estar con una de las actrices más deseadas: "No me abruma en absoluto. Al contrario, me siento el hombre más afortunado del mundo".

Además, ha hablado de sus vacaciones de verano, las cuales este año se han adelantado: "Los dos tenemos bastante trabajo por suerte y nos hemos adelantado. Hemos estado unos días fuera asique ya la hemos vivido las vacaciones", y es que es muy difícil seguirles la pista a ambos aunque lo compartan a través de sus redes sociales.

El actor, que se muestra muy vergonzoso cuando le preguntan cómo conquistó a María, prefiere mantenerse al margen: "¿Sabes qué me pasa? Que yo con estas cosas soy como muy respetuoso con la vida de todo el mundo en general y para contestar algo mío, en este caso, tendría que hablar de otra persona entonces por descripción...", afirmaba.

Eso sí, Álex está muy enamorado y siente que María es el amor de su vida: "Evidentemente creo que todos cuando estamos en una relación pensamos que es el último, pero me da mucho pudor hablar de estas cosas".

Muy buena relación con sus compañeros

El intérprete lleva ya mucho recorrido dentro del cine y las series, y eso le ha hecho ganarse el cariño del público y ser uno de los actores más deseados.

Pero si algo ha ganado con el tiempo ha sido grandes amigos dentro de este mundo, y es que Álex mantiene muy buena relación con alguno de sus compañeros, sobre todo con José Coronada e Hiba Abouk con quien tiene muchas ganas de coincidir en algún proyecto.

¿Se alegra por la boda de Chenoa?

Además, tan simpático como siempre, Álex no ha dudado en responder a la pregunta que le han lanzado los compañeros preguntándole si se alegra por la boda de Chenoa, con quien mantuvo una relación hace unos 20 años. Una pregunta que le ha hecho bastante gracia: "Me río porque sabéis que hace más de 20 años que estuvimos juntos. Me alegro mucho, claro".

Seguro que te interesa...

María Pedraza y Álex González se dicen ''te quiero'' por primera vez en redes de una original forma