Muere el padre de Joaquín Sánchez, exfutbolista del Real Betis, a los 78 años

Es indudable que Joaquín Sánchez está viviendo uno de sus mejores momentos profesionales. Sin embargo, se ha podido conocer que atraviesa un duro bache en el terreno familiar, después de que el Real Betis a través de las redes sociales haya comunicado el fallecimiento de su padre, Aurelio Sánchez, a los 78 años de edad.

"El Real Betis Balompié muestra su más profundo pesar por el fallecimiento de Don Aurelio Sánchez, padre de nuestra leyenda Joaquín Sánchez. Descanse en paz", han compartido. Un tweet que ha recibido varios mensajes de cariño y apoyo hacia el exfutbolista, así como el más sentido pésame del Sevilla Fútbol Club. El motivo habría sido un empeoramiento en su estado que le habría llevado a ingresar en un hospital de El Puerto de Santa María en estado grave.

Se trata, sin duda, de un duro golpe en la vida del que fuera jugador del Betis, que en los últimos días había cambiado su agenda laboral para estar al lado de su padre, uno de sus pilares fundamentales en la vida y también en su carrera como deportista. Hasta el momento, Joaquín no se ha pronunciado en sus redes sociales, como tampoco lo ha hecho su mujer Susana.

Aurelio siempre estuvo muy ligado a su hijo, de hecho ejerció como su primer representante. Tiempo más tarde, siguió a su lado para vivir en primera persona todos los éxitos que cosechó en el mundo deportivo, tanto dentro como fuera del campo de fútbol.

Aurelio, padre de Joaquín Sánchez | Gtres

El pasado mes de diciembre, Joaquín hizo crecer la preocupación alrededor de la salud de su padre al publicar una fotografía en sus redes en la que le cogía de la mano: "La vida, agárrate fuerte papá". Su conexión siempre ha sido muy fuerte, y lo hemos podido ver en las ocasiones en las que Joaquín ha presumido de padre, como en uno de los últimos programas de Joaquín: El Novato. "Es muy bonito todo lo que he vivido, pero una de las cosas que más felices me hace es haber visto a mi padre feliz de haber conseguido que uno de sus hijos haya podido cumplir su sueño. Eso a él, esté como esté, no se le va a olvidar", dijo entonces.

Uno de los momentos más emotivos en la vida de Joaquín fue el abrazo que se dio con su padre cuando anunció su retirada del campo del fútbol el pasado mes de abril, algo que pasó a la historia del club y que fue súper comentado en redes sociales por lo emotivo que resultó ser.