Merche cuenta todo lo que sabe sobre el homenaje a Álex Casademunt al cumplirse un año de su muerte

El pasado miércoles 2 de marzo se cumplía un año desde el trágico accidente en Mataró que se llevó la vida del querido cantante Álex Casademunt. En honor al primer aniversario de su muerte, muchos amigos y familiares le dedicaron unas palabras y algunas publicaciones en sus cuentas de Instagram. Entre ellos se encontraban sus exparejas Merche y Verónica Romero, aunque algún compañeros de su edición de 'Operación Triunfo', también se acordaron y le dedicaron alguna fotografía con profundas palabras en redes.

Álex mantuvo una relación sentimental con Merche durante cuatro años, aunque finalmente todo se quedó en una bonita amistad que perduró hasta el día de su muerte. La cantante lo recordaba hace casi una semana con estas dolorosas palabras que escribió en redes: "Un año sin ti... y me sigue pareciendo mentira. T'estimo molt, Álex".

Ahora, días después de cumplirse un año de su muerte, la artista se ha pronunciado frente a las cámaras de 'Europa Press' y ha expresado lo mucho que lo echa de menos, aprovechando para hablar sobre la canción que ha compuesto en su honor: "Para mí ha sido una manera de gritarle al mundo que lo quiero, que siempre lo voy a llevar conmigo en mi corazón y forma parte de mi disco por el veinte aniversario''.

Merche comentaba que le ha parecido la mejor forma de expresarle todo lo que siente y ha sentido por él: "Era la mejor manera que he encontrado para hacerle mi pequeño homenaje", expresaba visiblemente nerviosa.

Además, contaba haber compartido ya el tema con los familiares de Casademunt que se han mostrado muy felices y agradecidos por el gesto: "Cuando hice la maqueta se la mandé a ellos los primeros, a su madre, sobre todo, y a sus hermanos. Están encantados".

Sobre el homenaje que están preparando a Álex, Merche no ha querido dar muchos detalles sobre quién asistirá, aunque sí ha comunicado que este próximo fin de semana se reunirá con los familiares del fallecido artista: "El domingo como con la familia, me voy a Barcelona para estar con ellos y celebrar juntos, los que de verdad lo quisimos y lo queremos mucho, que no está pero que lo seguimos teniendo muy presente".

La cantante aseveraba no conocer si los compañeros de Casademunt de la primera edición del concurso en el que participó asistirán: "Se algunos amigos íntimos que vienen pero no sé si los demás compañeros de su edición van a venir, no lo sé la verdad".

"Nos reunimos los más íntimos, la familia y los amigos más cercanos para hablar de él, homenajearle, seguir pensando en él y seguir teniéndole presente", terminaba explicando la cantante de 'Abre tu mente'.

