El mensaje de Verdeliss "a todas las mujeres madres lactantes con un bebé de un añito" tras superar este reto: "Se puede"

Verdeliss ha vuelto a utilizar sus redes sociales para hacer partícipes a sus seguidores de un gran sueño que tenía desde hace algún tiempo, y que ha podido cumplir junto a su marido, Aritz Seminario, hace tan solo unos días. La influencer publicó una imagen en la que aparecía junto a Aritz donde ambos aparecen sujetando los dorsales de una carrera, en concreto el matrimonio ha participado en la maratón de Viena y han cumplido una de sus ilusiones, así lo explicaba Verdeliss: "Pues ya estaría. Deseadnos suerte mañana!!! El 'turismo maratoniano' fue una ilusión en pareja que nos prometimos cuando embarazada de Deva no podía correr. Y no puedo creer que debutemos juntos en Viena…y estoy ilusionada y 'con miedo' casi casi a partes iguales, jeje. Pero quien no arriesga, no gana ¿cierto? Te quiero @aritz_verdeliss , a por esos 42,195 km".

Una carrera para la que el matrimonio lleva preparándose más de un año, ya que como ha explicado la influencer en el momento en el que apareció ese sueño ella estaba embarazada de su hija Deva, por lo que en ese momento no podía participar. Tras correr la maratón, Verdeliss ha compartido en su perfil de Instagram una galería de vídeos e imágenes que recopiló durante la carrera, y donde ha mostrado su emoción: "03:41:34, maratón de Viena, con él…y con vosotras, os prometo que os he podido sentir acompañándome. GRACIAS por formar parte de mi historia, esto era muy importante para mi. 1.¡Qué nervios! Foto recuerdo con @aritz_verdeliss; 2.Instantes antes de salir…nuestro bloque era el 4 (arrancó 17 minutos más tarde). 3. Sensaciones km.30, lo llaman “El muro”; 4.legada a la meta; 5. Emoción al recibir la medalla; 6. Superados mis tres objetivos!!! No lesionarme (agradecimiento a mi padre @unzualonso ), completada la maratón y mejorar marca personal; 7.Mujeres, madres, lactantes… SÍ SE PUEDE!!!; 8. Por cada vez que me obligué a no rendirme en los entrenamientos; 9.CERTIFICADO DE MI CARRERA: Puesto total: 1861; puesto en mi grupo de edad: 55; puesto en categoría mujeres: 241; mi tiempo en la maratón: 03:41:34; tiempo 'bruto': 3:58:32 (mi bloque ha salido 17 minutos más tarde); velocidad media: 11,43km/h; ritmo medio: 05:16 min/km. Los tiempos de corte".

En este carrete, Verdeliss ha incluido algunos vídeos en los que aparece hablando tras terminar la maratón y ha querido explicar lo que ha supuesto para ella alcanzar este objetivo que se había propuesto, además ha mandado un mensaje de ánimo a esas mujeres madre que tienen sueños por cumplir como este: "Primer objetivo superado: no lesionarme durante la maratón, tengo que dar las gracias a mi padre porque me ha ayudado mucho, entrenamientos para fortalecer músculos, rodilla, cadera. Segundo objetivo superado: terminar la maratón, y tercer objetivo, bajar de las cuatro horas, así que... Os quería dar muchas fuerzas, muchos ánimos, a todas las mujeres, madres, lactantes, con un bebé de un añito, se puede, aunque ahora solo quiero vaciarme la teta.... No os imaginas, me encanta correr, y el esfuerzo que hay detrás, la constancia, pese a días que en lugar de irme a correr me hubiese quedado tirada en casa, por cada una de esas veces, me lo merezco, me lo he ganado".