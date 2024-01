Melody enseña cómo ha crecido ya su tripita de embarazada: "Contando los días"

El pasado mes de diciembre, Melody sorprendía en sus redes sociales anunciando estar embarazada. Lo hacía junto a un vídeo en el que se podía apreciar su incipiente barriguita y en el que subrayaba que cerraba de esta forma tan especial un año repleto de alegrías: "Viene bebé a bordo". Aunque nunca ha explicado de cuántas semanas está, ahora ha compartido una nueva foto en la que está "contando los días" para dar la bienvenida a su bebé.

En ella, la cantante posa con un vestido de punto morado y una boina, feliz en esta nueva etapa y bromeando como si fuera a explotar. Y es que, todo apunta a que la artista estaría en plena cuenta atrás para dar a luz. Tras esta publicación, ha compartido otras dos para anunciar el lanzamiento de su nuevo tema en las que también se aprecia cómo ha crecido su tripita y lo cerca que está de experimentar por primera vez la maternidad.

Hace justo un mes, Melody volvió a hacer uso de sus redes sociales para anunciar que el bebé que espera es un "varoncito". Lo hizo con otro vídeo enseñando su tripita y confesando estar viviendo una experiencia muy bonita; experiencia que no está viviendo sola pues, aunque no ha querido dar detalles de su pareja, sí que ha hablado de "nosotros" en este proceso. Pues, aunque ella es un rostro muy conocido en el panorama musical de su país, su pareja ha preferido mantener en secreto su identidad, no convertirse en público y alejarse lo máximo posible del foco mediático.