Melani Olivares confiesa que justo antes de adoptar a Martina se quedó embarazada "de alguien que no sabía quién era"

Este domingo, Melani Olivares se sentaba en 'La Roca' para presentar su libro 'Momento Re'; una obra que cuenta con una mezcla de textos autobiográficos en la que también se sincera "sin juicio" sobre cosas que "políticamente son incorrectas". La actriz de 'Amar es para siempre' dejaba a un lado la discreción con la que siempre ha llevado su vida privada para exponerse como "nunca lo ha hecho" y abrirse en canal sobre un importante episodio de su vida.

Así, en el programa presentado por Nuria Roca, la intérprete confesaba que justo antes de ir "a buscar a mi hija Martina a Etiopía" se quedó embarazada "de alguien que no sabía quién era".

"La decisión que tomé a partir de eso es algo que se puede abrir debate, pero yo en ese momento no lo viví como algo así. Yo lo viví como: 'Yo es lo que quiero. Yo tengo a mi hija que me voy el martes a buscarla, ¿qué hago yo con esto, esto que tengo aquí es mi bebé?' No, mi bebé es esa y es ahí dónde yo quiero ir, y quiero ir a recogerla y es mi hija, yo ya estoy emocionada con eso", revelaba frente a los colaboradores.

"¿Eso es una decisión buena o mala?" Es la pregunta que Melani Olivares lanza al aire y sobre la que asegura que de eso es de lo que trata el libro: "Las decisiones no son buenas ni malas, sino que son decisiones que tomas por las circunstancias que te rodean y en el momento que las tomas, ¿no? Y eso te hace crecer hacia un lado o hacia otro y a base de tus circunstancias te vas creando tú misma y te vas afianzando en lo que eres", tal y como puedes ver en el vídeo que acompaña a la noticia.

Hace dos años, la actriz concedió junto a su hija Martina una entrevista a la revista 'Shangay' con motivo del Día de la Madre. Una charla donde, entre otras muchas cosas, aseguró que la adopción de la joven fue "la mayor experiencia que he tenido nunca" pese a ser "complicado porque fueron dos años de espera en los que tú te reafirmas en tu deseo de ser madre".

Olivares es mamá de tres hijos. Tras la adopción de su primogénita en 2007, la intérprete tuvo en 2012 a Manuela, su primera hija biológica con el músico Javier Rojas, y cinco años más tarde a Lucho, fruto de su matrimonio con el percusionista Gorka González del que se separó en 2019.