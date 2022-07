Desafiante. Así podría calificarse la actitud que están adoptando más de un rostro famoso de nuestro país estos últimos días con Instagram. Son ya varias famosas las que han publicado fotos con las que 'retan' a Instagram en su censura de los desnudos. Recientemente lo hacía la modelo Nieves Álvarez y, ahora, ha sido el turno de Melani Olivares.

Hace tan solo unos días, la actriz, que cuenta con más de 250 mil seguidores en Instagram, compartía con sus followers una foto en la que se ve que está haciendo topless (pese a que se ha tapado el pezón con un emoji) con su hijo pequeño en brazos. La instantánea les ubica en Ibiza, donde al parecer están pasando unos días mientras disfrutan de unas vacaciones en familia.

Melani Olivares ha retado a Instagram escribiendo en el pie de foto de la publicación: "La Virgen y su apóstol. Ibiza Locomia. PD: A ver cuánto tardamos en que nos quite la foto". Hasta el momento, se puede decir que la actriz le ha ganado a la app puesto que la foto continúa en su perfil de dicha red social.

Sin duda, no tardaron en llegar las reacciones de sus seguidores que aplaudían la naturalidad con la que la actriz se ha mostrado: "Natural como la vida misma... una foto muy bonita", "Bellísima la foto, lamentablemente no tardarán en quitarla. Es una pena" o "Me gustas tanto porque eres así, natural", eran algunos de los gestos de cariño que le hacían llegar sus followers a través de comentarios.

Sin embargo, sus compañeras de profesión también le han dejado muestras de apoyo con iconos como los corazones, palmas y caritas con ojos de corazón. Itziar Castro, Blanca Romero o Silvia Abascal son algunos de ellas.

Su paso por quirófano

Melani Olivares pasó por quirófano el pasado mes de abril. Lo hacía para operarse de su nariz, una parte de su cuerpo con la que, al parecer, la actriz no se sentía muy cómoda.

Se trató de una rinoplastia de la que Melani Olivares quiso compartir su experiencia y los resultados con sus seguidores. De hecho, ella misma colgó una publicación en la que pedía la opinión de sus followers: "Holaaaa. Ya no choy un payacho!!! Contadme qué os parece", escribía la actriz en el pie de foto con el tono humorístico que la caracteriza.

Feliz con los resultados de su operación estética (tal y como ella misma contó en Instagram), Melani Olivares disfruta del verano y, mientras tanto, se muestra de natural, sonriente y bellísima en las fotografías con la que desafía a Instagram.

