Marta Pombo nos confiesa cómo ha influido el haberse convertido en madre en su rutina de maquillaje

La Gran Final de 'La Voz' acogió este pasado viernes a numerosos rostros conocidos que pudieron hacerse testigos de cómo Javier Crespo, del equipo de Antonio Orozco, se convertía en el vencedor de la edición de 2022.

Creadoras de contenido como Andrea Garte, Jesica Capdevila, Lucía Puebla o Marta Pombo asistieron a la importante cita que el programa de Antena 3 les tenía preparada para disfrutar de una noche que se vivió con muchísima emoción.

Antes de dar el pistoletazo de salida a la gala musical, NovaMás tuvo la oportunidad de hablar con la hermana mediana de María Pombo. Una charla donde pudimos preguntarle sobre su rutina de maquillaje, sobre su producto imprescindible o sobre si se atrevería con algún que otro reto público...

Respecto a qué producto no puede faltar a la hora de pasar por el conocido 'chapa y pintura', la joven, tan risueña y sonriente como siempre, cree que sería "una buena máscara de pestañas" porque "las tengo muy cortas y muy rectas entonces necesito darles volumen".

"2 minutos y medio, si llega", así de claro tiene Marta Pombo el tiempo que tarda en maquillarse puesto que, según explica, es "muy básica" y "muy simple" para ello: "No me meto mucho en los ojos, ni sombras, casi no uso base entonces voy directa al grano", nos ha revelado, tal y como puedes ver en el vídeo que acompaña a la noticia.

Haciendo gala del gran sentido del humor que le caracteriza, la joven nos asegura que se ha visto "obligada" a cambiar su rutina de maquillaje tras haber sido mamá de la pequeña Matilda: "Sí, la he tenido que cambiar porque hay días que no me da casi ni para ducharme entonces como para maquillarme... Entonces lo hago más rápido, si antes duraba 'dos y medio' pues igual ahora 'uno'".

En cuanto a su producto imprescindible de M.A.C para darle un toque navideño a su look, la influencer se declara "fan" de 'Like Me, Love Me', un colorete "rosita" que lleva utilizando durante estos últimos cuatro años: "Para mí es mi básico", nos desvela.

Antes de finalizar la entrevista hemos querido conocer si sería capaz de asistir a un evento sin maquillar, tal y como ha profesado en más de una ocasión Alicia Keys. Todo un reto que, sin pensárselo dos veces, Marta ha aclarado entre risas: "La verdad es que sí porque como voy bastantes días sin maquillar yo creo que la gente no se iba a asustar porque me suelen ver sin maquillaje entonces no iba a sorprender a nadie... por ese lado tengo suerte".