Marcus Brandler, el novio de la madre de la reina Letizia, Paloma Rocasolano, no falta al cumpleaños de Telma Ortiz

Siempre tan discreta con su vida privada, Telma Ortiz celebró este sábado su 50 cumpleaños con una fiesta en su domicilio en la que no faltó su madre, Paloma Rocasolano, acompañada por su pareja, Marcus Brandler. Una celebración en la que también estuvieron presentes amigos y familiares, pero ni rastro de la reina Letizia... ¿fue y no se dejó ver?

Como era de esperar, en estas celebraciones familiares son muchos los movimientos que realiza la familia de la monarca para no ser vistos. De hecho, Paloma mandó a su pareja a por el vehículo para que entrara dentro de la urbanización y saliesen sin ser vistos por los medios de comunicación.

La madre de la reina Letizia llegó al domicilio de su hija sobre las 13 horas y salió una vez ya era de noche. Un día súper especial en el que no podía faltar y en el que demostraron que su pareja, Marcus, está de lo más integrado con la familia.

Paloma Rocasolano, la madre de la reina Letizia | Gtres

Tras la celebración, Marcus atendió a los medios y se limitó a decir "nothing to say" y "gracias" ante las preguntas sobre el cumpleaños de Telma y la gran protagonista de este mes, la princesa Leonor, evitando opinar en torno a si Paloma está orgullosa de su nieta, quien el próximo 31 de octubre cumple 18 años.

Siguiendo esta línea, no desveló qué regalo iban a hacerle a la joven. El empresario británico finalmente tampoco se pronunció en a las imágenes en las que se ve a doña Sofía llorando en el homenaje a su amigo Lora-Tamayo.

Sereno, se montó en su vehículo y fue a recoger a Paloma tras disfrutar de un día de lo más completo en familia.