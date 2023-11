Lucía Pombo asegura que el gusano de su pie "ha muerto" porque ya no lo siente: "Me han dicho que es posible que reviva"

Lucía Pombo ha vuelto a hablar sobre el gusano que se le ha metido debajo de la piel en el pie, publicando el estado en el que se encuentra, días después de haberlo enseñado a sus seguidores.

Fue hace apenas unos días, tras su viaje a Tanzania junto a su marido, su padre y unos amigos, cuando la influencer contó en sus redes sociales que un gusano se había metido debajo de la piel de su pie, en concreto, una Larva Migrans: "La sensación es rara porque lo notas como moverse. Al principio estaba en la punta del dedo y se ha ido deslizando hacia abajo del dedo hasta la planta del pie". Ahora, la hermana de María Pombo ha actualizado su revés de salud.

Lucía Pombo actualiza el estado del gusano de su pie | Instagram

Hace unas horas, la influencer ha reaparecido en su cuenta de Instagram para contarle a sus seguidores la evolución del gusano, que crecía de 2 a 4 centímetros al día. "Siento deciros a muchos que creo que ha muerto, ayer no lo sentí por la noche. Sigue ahí, pero yo creo que ha muerto".

Según ha confirmado la piloto, ya no nota la larva, aunque no todo son buenas noticias: "Me han dicho que es posible que reviva. Yo convivo muy bien con él, pero si está muerto mejor". Con estas palabras, Lucía ha confirmado que vuelve a su realidad con total normalidad, a pesar de seguir teniendo el gusano dentro de la piel de su pie. Si los medicamentos que le habían recetado en el hospital han hecho efecto, solo tendrá que esperar a que esta larva se desintegre por completo.

Lucía Pombo enseña el gusano de su pie | Instagram

A raíz de compartir este problema, la influencer ha recibido multitud de comentarios preguntando si es seguro viajar a Tanzania: "Es el mejor viaje que he hecho en mi vida, es un país que nos ha acogido con muchísimo cariño y os tengo que decir que esta Larva Migrans se puede coger en muchísimos sitios del mundo. No es una cosa que sea común coger, ni muchísimo menos algo exclusivamente de esa zona".