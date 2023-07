Lluvia de críticas a Marta Pombo al tachar las bermudas de "un poco de marimacho"

Desde que se convirtió en madre en octubre de 2022, la vida de Marta Pombo ha cambiado al completo, y es que en poco tiempo la influencer tuvo a su primera hija, Matilda, y se comprometió, por lo que estaba claro que este año 2023 iba a ser de todo menos tranquilo para ella y su familia.

A principios de mayo, Marta y su prometido, Luis Zamalloa, vivieron uno de los momentos más especiales de los últimos meses, y es que tuvieron una doble celebración. Por un lado bautizaron a su hija Matilda a los 7 meses y, aprovechando que habían reunido a amigos y familiares, realizaron su pedida de mano, que culminarán el próximo 21 de octubre con su boda, la cual será por lo civil.

Una gran cantidad de sucesos que han causado un enorme cambio en la vida de la influencer, quien no puede estar más contenta con el punto actual en el que se encuentra tras el bautizo de Matilda y su pedida de mano. A mediados de junio, Marta confesó que tras una época bastante mala había vuelto a encontrarse: "Vuelvo a ser yo misma. No necesito ir con freno. Es un coñazo aunque muchas veces es necesario".

Mediante sus redes sociales, en concreto Instagram, la empresaria comparte con sus seguidores su día a día y publica muchos de los looks por los que se decanta. Este miércoles, Marta subió unas historias a su perfil de Instagram en las que le enseñaba a su comunidad el "arriesgado" outfit por el que se había decantado para ese día.

La hermana de María Pombo decidió ponerse unas bermudas de lino de Zara, algo que como ella misma ha explicado era una prenda que no solía convencerla mucho, ya que bajo su punto de vista el efecto que causaba en su cuerpo era de "marimacho": "La verdad que estoy muy contenta con mi look de hoy en general, porque he arriesgado comprándome estas bermudas de lino de Zara, que a mí el tema bermudas no me convencía mucho porque me parece un poco de marimacho, como me sientan a mi cuerpo ojo, el resto que haga lo que quiera. Pero me ha encantado como han quedado, son como muy femeninas, con la pincita de lino, el chalequito a juego, hace todo el look", ha explicado.

Marta Pombo comparte el look que se ha puesto | Instagram

Marta Pombo enseña las bermudas de lino que se ha comprado | Instagram

Tras compartir públicamente el look por el que había optado, muchos usuarios, sobre todo en Twitter se han sentido ofendidos por el comentario que ha hecho la influencer sobre la prenda y el efecto "marimacho", algo que tanto sus seguidores como el resto de personas han considerado que no era la mejor forma de expresar cómo se veía con las bermudas.

"El hecho de que para mí, ella haya rescatado una palabra que no recordaba y que para ella la palabra 'marimacho' sea de uso diario me deja claro que vivimos en diferentes líneas temporales", "No me sorprende " o "Lo de Marta Pombo es ya de mal gusto. La palabra 'marimacho' me lo llamaban a mí de pequeña porque jugaba a fútbol y no puede ser más horrenda aparte de que te hace sentir como una mierda. Espero que a su hija no la llamen nunca así porque se queda marcado para siempre", son algunos de los comentarios que han compartido los usuarios y sobre los que, por el momento, Marta no se ha pronunciado.