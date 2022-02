Linda Evangelista enseña su cuerpo por primera vez tras el tratamiento que la dejó ''desfigurada''

El pasado mes de septiembre Linda Evangelista escribía un comunicado en su cuenta de Instagram en el que decía que iba a distanciarse del foto mediático por un tiempo tras haber sufrido un problema con un tratamiento estético "permanentemente deformada", impidiendo así, según ella, que pudiera seguir ejerciendo como modelo.

Esto sucedió hace cinco años, y ahora ha decidido hablar por primera vez de este tema y contar el tormento que siente tras lo sucedido sincerándose con la revista 'People' en su artículo que han titulado: 'La pesadilla de mi procedimiento cosmético'.

Además de concederles unas fotografías en exclusiva, Linda declaraba muy decidida: "Ya no me voy a esconder nunca más" y explica que a partir de ahora solo irá para arriba, siendo su objetivo deshacerse por fin de la vergüenza que tanto tiempo lleva sintiendo.

En 2015 Evangelista se sometió a siete sesiones de lipoescultura, con el fin de enfriar la grasa de su cuerpo y eliminarla, esto le causó una enfermedad llamada hiperplasia adiposa paradójica (PAH). Tras esas sesiones, Linda aseguraba haber quedado "permanentemente deformada" y "brutalmente desfigurada".

"Yo amaba subirme a una pasarela. Ahora me da miedo cruzarme con algún conocido", confesaba la modelo. "No puedo vivir así nunca más, escondiéndome y con vergüenza. No podía seguir viviendo en este dolor durante más tiempo. Estoy decidida a hablar", y eso ha hecho.

Linda contaba que tras haberse sometido al tratamiento comenzó a notar varios bultos en diferentes zonas de su cuerpo, que ella intentó eliminar con dieta y ejercicio sin éxito alguno: "No comía nada. Pensé que estaba perdiendo la cabeza". Fue en ese momento cuando le diagnosticaron (PAH): "El médico me dijo que ningún tipo de dieta ni de ejercicio lo arreglarían jamás".

En junio de 2016 y tras haber rechazado la oferta de la marca comercial de pagarle una liposucción a cambio de firmar un contrato de confidencialidad, se sometió a su primera liposucción y 13 meses más tarde a la segunda. Linda confesaba que estas liposucciones no le ayudaron en absoluto ya que los bultos se convirtieron en "protusiones duras. No podía llevar un vestido si no llevaba una faja, me haría rozaduras hasta el punto de llegar a sangrar. Porque no es como grasa blandita rozándose, es grasa dura".

A continuación, contaba que llegó el fin de su carrera: "No creo que los diseñadores quieran vestirme así", explicaba Evangelista. "No me miro al espejo. No soy yo. Ella se ha ido", refiriéndose a esa top model que ella considera que se fue. Finalmente, Linda reflexionaba: "Siempre supe que envejecería. Y sé que hay cosas por las que un cuerpo tiene que pasar. Pero jamás pensé que acabaría viéndome así. ¿Por qué sentimos la necesidad de hacer esto a nuestros cuerpos?".