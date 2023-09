Las lágrimas de una "agotada" Terelu Campos tras el funeral de su madre en Málaga

Emocionadísima. Así ha reaparecido Terelu Campos ante las cámaras tras el multitudinario y emotivo funeral en memoria de su madre, María Teresa Campos, que se celebró este lunes en Málaga, tierra de la veterana presentadora, que se consideraba malagueña a pesar de haber nacido en Tánger, en la parroquia de San Pablo frente a la imagen del Jesus Cautivo, del que toda la familia es devota.

Reconociendo que está "agotada" tras una semana repleta de emociones, puesto que su progenitora falleció el pasado 5 de septiembre, hace justo 7 días, Terelu ha sacado fuerzas de flaqueza para confesar lo arropadas que se han sentido tanto ella como su hermana, Carmen Borrego, en el último adiós a Teresa en su ciudad, y agradecer el cariño recibido en estos durísimos momentos.

"Muchas gracias a todos y, simplemente, daros las gracias a todos los ciudadanos, a todos los malagueños que se han volcado con mi madre de una manera increíble y eso es lo que nos llevamos, el patrimonio que ella nos ha dejado" ha expresado sin poder contener las lágrimas. "Quiero agradecer a todas las personas que ayer hicieron ese esfuerzo de acercarse hasta la iglesia de San Pablo, donde está su Cautivo, y hacerlo de todo corazón, y en nombre de toda mi familia, no solo en el mío sino en el nombre de toda mi familia" ha añadido.

Además, y a pesar de la emoción del momento, Terelu ha justificado su actitud en el funeral, respondiendo con contundencia a aquellos que han criticado su comportamiento esquivo con los cientos de personas que se acercaron a saludarla durante la misa: "Yo soy una persona claustrofóbica, quien me conoce lo sabe, y me aterroriza verme rodeada. Si a alguien no le parece bien que no me parara a la entrada, lo siento mucho". "Creo que hay algunas veces en la vida cuando alguno hace determinados comentarios y sabe de quién está hablando, debe hacerlo de otra manera, pero allá cada cual con su conciencia" ha apuntado dolida, pero sin dar ningún nombre.

Ahora, se quedará unos días en Málaga en los que, como ha asegurado, intentará "disfrutar aunque sea un poquito con mi familia", sin duda el mejor homenaje posible a su madre. Antes de despedirse para reencontrarse con los suyos, un último agradecimiento muy especial a Málaga que, como ha reconocido, "es nuestro orgullo y siempre lo será".