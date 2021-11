Kiko Rivera, sobre la polémica con Anabel Pantoja: "Hiciste una fiesta con la abuela recién muerta"

Eran muchos los seguidores de la familia Pantoja que esperaban que finalmente sacaran bandera blanca después de la posible reconciliación de Kiko Rivera y su madre, Isabel Pantoja. Sin embargo, ese reencuentro nunca llegó a producirse, ya que la tonadillera lo canceló, y Kiko Rivera decidió renunciar a esta reconciliación: "No me ha pedido perdón".

Sin embargo, no es la única persona de su familia con la que el DJ está enfrentada. Como podrás recordar, tras la muerte de Doña Ana, Anabel Pantoja decidió continuar con su boda, a la que también acudió Isa Pantoja como único miembro de la familia. Dos situaciones que Kiko Rivera no aprobaba.

Este fin de semana, el DJ se ha sentado en el programa de María Patiño y allí ha querido hablar sin pelos en la lengua sobre la relación con su hermana y su prima: "Llamé a Anabel y le dije que no me encontraba con ganas de ir a la boda, que no me sentía bien ya no solo por la muerte de nuestra abuela, si no también por el reencuentro que había tenido con mi madre".

"Ella me dijo que no pasaba nada, que lo entendía y que no iba a hacer una fiesta, que solo iba a ser una ceremonia sencilla, no me jodas tía, hiciste una fiesta con la abuela recién muerta, que estaba ahí la Belén Esteban bebiendo copas, se les fue de las manos", continuaba.

"Se supone que estabas mal después de la muerte de tu abuela pero tienes cuerpo para hacer una entrevista hablando de todos", decía. "Espero que no os siente mal, pero no deberíais criticar que yo haga exclusivas, de eso vivo yo pero vosotros también, todos formamos parte del mismo mundo".

Además, también quiso hablar de la actitud de Isa Pantoja, su hermana, en los días previos al fallecimiento de su abuela Doña Ana: "A ella mi abuela le daba exactamente igual, no tenían relación, yo he visto a mi abuela toser ahogándose y a mi hermana en el sillón de al lado estar con el móvil sin ni siquiera acercarle un vaso de agua".

