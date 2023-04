Joaquín Cortés revela cómo se encuentra desde el hospital tras su ingreso de urgencia: "Me cuesta escribir"

Joaquín Cortés se encuentra ingresado en un hospital madrileño desde hace una semana cuando, mientras jugaba con sus hijos y después de varios días con malestar físico, sufría un síncope y se desvanecía. "Llegué a urgencias con muy poca saturación de oxígeno en sangre (...) Me están haciendo pruebas y estaré con antibiótico y oxígeno hasta que sepan qué me está pasando y el origen de los síncopes", compartía con sus seguidores entonces. Un mensaje en el que, convencido de que "todo saldría bien", revelaba que lo único que le dolía era llevar días sin ver a sus pequeños, Romeo y Andrea, de 4 y 2 años respectivamente.

Una semana después, y todavía ingresado en el hospital, el bailaor ha contado, con una imagen con los electrodos en el pecho y gafas de oxígeno en la nariz, cómo se encuentra y ha revelado su último parte médico, confirmando que aunque ha tenido "algún sustillo en el camino", está cada día "más animado". "ECG (electrocardiograma) hecho! EEG (electroencefalograma) hecho, capacidad pulmonar medida. Y así sin parar", ha publicado en Instagram este lunes.

Agradeciendo los mensajes de cariño que ha recibido en estos delicados momentos, Joaquín desvela que "salvo un amago hace una noche" no ha vuelto a tener ningún síncope, aunque todavía necesita oxígeno para respirar y por el momento no tiene un diagnóstico certero de lo que le sucede y qué es lo que le ha provocado los desvanecimientos: "Aún sin diagnóstico claro aparte de una grave neumonía. Pero no provocada por ningún virus, sino por una bacteria. Aún sigo con un sinfín de pruebas y las que me quedan. Y no, no fumo. Aún no sabemos nada de los síncopes", ha explicado, convencido de que lo único "importante" en estos momentos es que "de aquí voy a salir como nuevo".

Además, y para alegría de sus incondicionales, el bailarín ha confirmado que no hay "nada" que le "impida", una vez que se recupere, seguir con su profesión, "como llegó a pensar en algún momento" durante los últimos días. "Más bien al revés. La danza es la que me ha salvado. Y todo lo que ella ha hecho con mi cuerpo", ha asegurado.

Un mensaje en el que, aludiendo a lo importante que es cuidarse tanto el físico como la mente, Cortés desvela que los médicos creen que el origen de este bache de salud ha sido "el de casi todos las enfermedades de este siglo, el estrés, el cortisol, y el daño que este mantenido en el organismo hace a nuestras defensas".

"Aún sigo bastante cansado. Me cuesta escribir. ¡Pero volveré muy muy fuerte que lo sepáis! Gracias de nuevo por esa energía y esa fuerza que me habéis enviado desde cada rincón del mundo. Os debo una buena gira en cuanto me recupere!", ha finalizado su mensaje, dejando en el aire cuándo recibirá el alta médica, un momento que todos estamos deseando que se produzca.