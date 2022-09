Javier Ungría aclara qué relación tiene con Íñigo Onieva tras haber sido vistos juntos presuntamente

Después de que el polémico vídeo de Íñigo Onieva besando a otra mujer cavara la tumba de su relación con Tamara Falcó, no se ha vuelto a saber nada de él.

Tan solo fueron sus disculpas públicas reconociendo su "actitud inaceptable" la única y última aparición que el ingeniero ha querido hacer desde que su ruptura dejase de ser un secreto a voces para ser toda una realidad.

Y es que, lo cierto es que pese a que su paradero es desconocido por la crónica social, la teoría que con más fuerza sonaba era que podía estar refugiándose en casa de su madre, Carolina Molas.

Sin embargo, recientemente se comentaba que Íñigo habría salido de su domicilio para encontrar consuelo en Javier Ungría. Atendiendo a las informaciones, ambos se habrían reunido en el restaurante del que el ex de Elena Tablada es propietario en la capital, siendo presuntamente este último uno de sus grandes apoyos en estos delicados momentos para él.

La verdadera relación de Javier Ungría e Íñigo Onieva

Ahora, gracias a los micrófonos de Europa Press hemos podido disipar las dudas y conocer cuál es la verdadera relación que existe entre ambos.

El empresario lo tiene claro y asegura tajante que "no estuvo aquí porque no lo conozco", así como lamenta que "estéis aquí los cuatro" pero se reafirma en que "realmente no hay nada porque no lo conozco".

"No lo conozco", confiesa una tercera vez y explica que "si lo conociera pues fenomenal, pero es que no lo conozco".

Con una sonrisa en el rostro, Ungría se ha metido en el interior de su vehículo y ha vuelto a negar que fuera él quien compartiera una charla con el hermano de Alejandra Onieva: "Sería con otra persona, pero vamos yo no era seguro".

