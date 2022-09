Tamara Falcó desvela cómo fue el momento en el que Íñigo Onieva le dejó entrever su infidelidad tras el polémico vídeo

Este martes, Tamara Falcó regresaba a la vida publica en lo que se convirtió en su reaparición más esperada frente a los medios de comunicación.

Lo hacía como embajadora de Kronos Home en un evento del que toda la crónica social se mostró a la espera de hacerse eco de sus primeras declaraciones tras la infidelidad de Íñigo Onieva.

Sonriente y dispuesta a resolver todas las incógnitas de las que se ha especulado desde este pasado fin de semana, la marquesa de Griñón se mostró de lo más receptiva a la hora de responder a todas las preguntas.

Tamara Falcó reaparece en el evento de Kronos Home | GTRES

Asegurando que ve "imposible" una reconciliación con el que hasta entonces fuera su prometido, la socialité descartaba rotundamente la posibilidad de retomar la relación.

Además, afirma que "para los cuernos soy muy cuadriculada", algo que se ve aún más agravado si va "unido a la mentira".

La marquesa de Griñón agradece que la deslealtad haya salido a la luz antes de que ambos se hubiesen dado el 'sí, quiero', "o peor, con familia", pues eso sí que hubiera sido "terrible" .

Y es que, pese a lo que pudiesen decir, Tamara confiesa que ella decidió "apostar por él", tanto que lo llevó hasta "el límite" hasta que vio que "era verdad".

Ahora que la ruptura definitiva se ha confirmado por parte de su protagonista, la prensa ha querido preguntarle qué es lo que siente actualmente por el que ya define como su "exnovio", del que ya habla en pasado: "Estaba enamorada".

"A ver es que el Íñigo con el que yo me he prometido, no tiene nada que ver con ese Íñigo. Y la verdad, yo sé que es difícil de creer pero él se dedicaba a la noche, viajaba mucho y todo eso... Pero yo siempre he creído que una relación tiene que darte una libertad y para mí la base es la confianza. Entonces si a él le gustaba hacer esas cosas pues bueno yo no tenía ningún problema con ello pero, claro, con unos límites. O sea yo nunca pensé que estuviera abusando de mi confianza así, la verdad", explica.

¿Llegó a confesarle la infidelidad?

La hija de Isabel Preysler también ha desvelado cómo fue el momento en el que el ingeniero le dejó entrever que el polémico vídeo donde aparece besando a otra mujer podría no ser del año 2019, así como el ultimátum que ella le dio.

"El viernes por la noche él empezó a decir 'bueno, puede que sea verdad'. Entonces ahí dije: 'que sepas que me da igual si han sido seis segundos o un nano segundo en el metaverso, como esto sea verdad, aquí se acaba todo'", revela.

Eso sí, no ha querido revelar si el hermano de Alejandra Onieva llegó a confesarle la infidelidad: "Mira, por el cariño que le he tenido a Íñigo... ya todos habéis visto que no solamente me mentía a mí, ha mentido a todo el mundo".

