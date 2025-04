Isabel Preysler toma una decisión tras la muerte de Mario Vargas Llosa: no hará declaraciones ni un comunicado

Al conocer la noticia de la muerte de Mario Vargas Llosa -por una enfermedad que desconocíamos, pero que llevaba sufriendo varios años- todas las miradas fueron a parar a Isabel Preysler. Y es que, el último gran amor que se conoce de la Reina de Corazones fue el escritor.

En las horas posteriores a la muerte del Premio Nobel hubo mucho movimiento en la mansión de Puerta del Hierro. Paquetes a domicilio, camiones y una visita que llamó especialmente la atención: la de Manuel Colonques, íntimo amigo de Isabel y presidente de Porcelanosa.

Manuel Colonques visita a Isabel Preysler | Europa Press

Sin embargo, hasta el momento, la madre de Tamara Falcó no se ha pronunciado sobre esta pérdida. Y parece que no lo hará. Como ha informado la revista ¡Hola!, que se ha puesto en contacto con su entorno más cercano, Isabel está "bien" y ha tomado una decisión: no dará declaraciones ni emitirá ningún comunicado.

Además, parece que le ha pedido a sus hijas, sobre todo a la marquesa de Griñón (con la que Mario Vargas Llosa tenía más relación), que tampoco se pronuncien sobre este fallecimiento que ha pillado por sorpresa al mundo entero.

Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa en 2015 | Gtres

Según la revista, con esta decisión Isabel quiere evitar toda la polémica que pueda formar su reacción. Y es que, cabe recordar que después de 8 años de historia de amor, la pareja vivió una ruptura muy mediática, con dardos envenenados incluidos.

Ahora, Isabel está lejos de España, disfrutando de las vacaciones de Semana Santa en un destino que se desconoce. Está tranquila, alejada del foco mediático y guardando silencio tras la muerte del que fue su último gran amor.