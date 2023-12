El importante paso de Almudena Cid en su relación con Gerardo Berodia

Almudena Cid se ha convertido en el claro ejemplo de ave fénix. Dos años después de haber roto su matrimonio con Christian Gálvez, la exgimnasta ha publicado el primer posado junto a Gerardo Berodia, el que se convirtió en su máximo apoyo en el peor momento y con el que ha decidido compartir su vida.

En la fotografía, el exfutbolista sale cogiendo en brazos a la escritora y ambos posan con una sonrisa que deja claro el buen momento que atraviesan juntos. "Gracias por hacerme sentir verano en invierno", ha escrito ella.

Un post que no ha tardado en llenarse de comentarios de cariño y miles de likes, y al que Gerardo ha respondido: "Qué suerte hemos tenido de encontrarnos. Te quiero". Además, el agente de futbolistas no ha dudado en compartir la publicación en sus historias de Instagram. Con este posado, la pareja ha dejado claro que no tiene intención de esconderse un año después de que sus caminos se cruzasen por obra del destino.

¿Quién es Gerardo Berodia?

Se podría decir que una de las cosas que unió a Gerardo y Almudena fue su pasión por el deporte. El nuevo amor de la gimnasta olímpica se formó en la cantera del Real Madrid y en su currículum en el campo de fútbol constan equipos como la Ponferradina o el Móstoles. En 2018 decidió retirarse y continuó con su trayectoria profesional como agente deportivo.

No es la primera vez que su nombre suena con fuerza en la prensa nacional, pero ahora ha decidido dar el paso de presumir de su amor en la red. Quien sí se ha pronunciado públicamente sobre su relación ha sido Almudena, concretamente en El Novato: "Yo pensaba que estar enamorada era lo otro, y ahora estoy como descubriendo".