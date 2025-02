Gabriela Ostos reacciona a las polémicas memorias de su padre escritas por María Ángeles Grajal: "A mí no me cuadra"

Mucho está dando que hablar las memorias que María Ángeles Grajal ha publicado de su difunto marido, Jaime Ostos. En ellas, no solo ha hablado de las relaciones sentimentales que tuvo el torero, también de las aventuras que este tuvo, como la que protagonizó con el rey Juan Carlos.

Este fin de semana, Gabriela Ostos se ha dejado ver ante las cámaras y ha mostrado su desacuerdo con la doctora tras haber desvelado que su padre compartió cama y experiencias íntimas con el emérito: "No hago ningún comentario porque creo que eso no aporta nada... Ydebía de haberse obviado en cualquier caso".

Lo que sí que ha querido confirmar es que su padre y el emérito mantenían una bonita amistad de años. "Sí, mucho, eran muy amigos, sobre lo demás no me pronuncio", aclaraba.

El rey Juan Carlos y Jaime Ostos en 2016 | Gtres

Además, Gabriela no quiso confirmar ni desmentir que vaya a demandar a la doctora por el libro que ha escrito: "Bueno, ya veremos, tiempo al tiempo, no me gusta avanzarme, cuando llegue el momento ya hablaremos... Cuando llegue ese puente ya lo cruzaremos".

La hija del torero aclaraba que todavía "no he leído el libro", pero "de lo poco que sé, a mí no me cuadra nada... Pero no lo he leído, cuando lo tenga podré hablar con mayor propiedad".

En cuanto a las razones que habrían llevado a la doctora, no las conoce: "Bueno, yo creo que cada uno tiene sus razones, yo no sé, no estoy en la mente de ella, pero me lo puedo imaginar, pero esas son opiniones personales que me guardo para mí".

María Ángeles Grajal, en la Feria de Abril de Sevilla | Gtres

Hace un año, las dos parecían firmar la paz con un sentido abrazo en el homenaje a Jaime Ostos, pero esta nueva controversia vuelve a enfrentar a los herederos del torero con su última mujer,

Por último, Gabriela aseguraba que "mi padre no era de escribir libros, él escribía cartas y unas cartas preciosas a mí, pero ya está, hasta ahí". Por lo que se abre un nuevo melón acerca de esas memorias.