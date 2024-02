Gabriela Guillén, en su primer acto público tras dar a luz, desvela que "está todo como tiene que estar" respecto a Bertín Osborne

Desde que se conociera su embarazo, Gabriela Guillén se ha ido alejando poco a poco de las cámaras -pero no del foco mediático-. Sin embargo, a pesar de sus intentos por mantener un perfil bajo, la incógnita de la paternidad de Bertín Osborne y el carrito robado del bebé entre otras cosas han situado su nombre en pleno ojo del huracán. Ahora, intentando asentar su vida de la mejor manera, ha acudido a su primer evento público desde que diera a luz.

Gabriela ha decidido volver al trabajo, y lo ha hecho por todo lo alto. En concreto, en el desfile de la firma Regina Dondé que se ha celebrado en Casa México. Lo ha hecho con un estilismo fucsia de mujer todoterreno y empoderada, y una sonrisa, dejando claro que está recuperada y con la normalidad volviendo a su vida. "Contenta de volver", ha confesado para los micrófonos de Europa Press.

Gabriela Guillén en su primer acto público después de dar a luz | Gtres

En estos días, se ha especulado con que Gabriela habría presentado a su hijo a los amigos de Bertín -que también son sus amigos-, como a El Turronero. Una información de la que no ha querido hablar, pero que ha confirmado asintiendo lo "precioso" que le han dicho que es: "Eso sí. ¿Qué voy a decir? Es mi hijo".

Gabriela Guillén en su primer acto público después de dar a luz | Gtres

Sobre la demanda de paternidad, Gabriela ha desvelado no poder comentar nada sobre el tema: "Todo llegará en su momento. Está todo como tiene que estar". Además, no tiene pensado hablar absolutamente nada que esté relacionado con Bertín, dejando claro que solo tiene en mente luchar por los derechos de su hijo: "Es que no voy a contar nada. Si me preguntáis por él, yo lo siento mucho, pero no voy a decir nada, de verdad. Yo no puedo decir absolutamente nada sobre él. Es el padre de mi hijo, pero nada más".

Debido a la hermeticidad del tema, son muchas las especulaciones que circulan alrededor de la paternidad del bebé y, sobre todo, de su inminente bautizo. Y Gabriela ha querido sacar a El Turronero de la ecuación: "No quiero meter a él en medio de esto. Es un amigo y ya está. O sea, no tiene nada que ver con el tema de la relación".