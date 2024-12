Gabriela Guillén confirma el tipo de contacto que mantiene con Bertín Osborne: "Cada uno es como es"

Desde hace unas semanas ha trascendido que la relación entre Bertín Osborne y Gabriela Guillén se ha reconducido y vuelve a existir contacto entre ellos por el bienestar del hijo que tienen en común. Aunque por ahora, se desconoce si el presentador de televisión le ha conocido en persona.

Gabriela ha hablado ante los medios y ha confirmado que el contacto que tiene con Bertín es a través de email: "Bueno, cada uno es como es, ¿no? Oye, que es lícito. Quien quiera, pues que escriba cartas".

Gabriela Guillén | Gtres

En cuanto a si se comunican de esta forma ante un posible bloqueo telefónico por parte del presentador, la fisioterapeuta aseguraba que "no voy a comentar al respecto. Las cosas, las conversaciones, como las tengamos, es cosa nuestra y no tengo por qué hacerlo público tampoco. Si tenemos que hablar, lo hablamos y ya está. Dependientemente de la vida que sea, no pasa nada".

Bertín Osborne califica a Gabriela Guillén tras sus últimas palabras

Si bien también se ha comentado mucho sobre el ofrecimiento que Gabriela le habría hecho al cantante sobre un acercamiento por el bien del niño, Bertín ha asegurado no saber nada ya que "no leo nada y no oigo nada", al ser preguntado por Europa Press.

Bertín Osborne | Europa Press

Eso sí, no dudó en tener buenas palabras hacia la madre de su hijo sin querer entrar en detalles si por Navidad verá al niño: "No sé lo que ha dicho Gabi, pero seguro que lo que haya dicho, estará bien dicho porque ella es una chavala estupenda".