Fedez, el marido de Chiara Ferragni, revela que padece una enfermedad que "implica un proceso largo"

Vestido con una sudadera azul, con una pared blanca de fondo y ante la pantalla y la cámara que tantos vídeo e imágenes ha capturado y compartido, Fedez ha revelado que tiene un problema de salud. El marido de Chiara Ferragni se ha dejado ver decaído, con los ojos enrojecidos, la voz rota y unas lágrimas que amenazaban con salir sin poder contenerlas.

Unas historias de Instagram que han transmitido un duro mensaje por parte el rapero. Un contenido que se aleja mucho del que acostumbra a publicar él y la emprendedora digital. Sin divertidos vídeos o publicidad, sin muestras de afecto familiares con su mujer y sus hijos, u otras imágenes con filtros y música que hacen su vida perfecta, Federico Leonardo Lucia, conocido como Fedez, se derrumbaba al confesar que está enfermo.

El silencio que se había producido en las horas anteriores al mensaje por parte de la pareja ya hizo saltar las alarmas. Si bien es cierto, tanto Chiara, como Fedez, son conocidos por publicar contenidos casi las 24 horas al día, haciendo de las redes sociales un muro constante de sus rutinas, algo que no estaban haciendo y que preocupó a sus seguidores, lo cuales se han llevado una triste sorpresa al descubrir el motivo de su ausencia.

Mostrando el lado menos bonito de su vida, esa versión amarga que no siempre se deja ver en Instagram, el cantante ha empezado diciendo: "Tengo un problema de salud que implica un largo proceso". Sus palabras no han aportado demasiada información sobre la enfermedad que padece haciendo que la incertidumbre se extienda entre sus más de 13 millones de seguidores.

Fedez, el marido de Chiara Ferragni, anuncia que está enfermo | Instagram Fedez

"Hago este vídeo para sacar fuera un poco esta cosa, con la esperanza de que pueda venirme bien a mí también", explicaba visiblemente afligido añadiendo que: "afortunadamente se ha detectado a tiempo, lo que implica un proceso largo e importante". Un camino que debe recorrer y que ha asegurado que quiere contar aunque no por ahora, ya que tal y como lo ha manifestado, refugiándose en su familia y adelantando que: "quiero contarlo en el futuro porque cuando me enteré de la enfermedad, leer historias de otras personas me dio consuelo".

Fedez, el marido de Chiara Ferragni, se derrumba al anunciar que está enfermo | Instagram Fedez

Su mensaje ha hecho que el peso que cargaba sobre la espalda quede algo más repartido ante la atenta mirada de sus fans, quienes le acompañan en lo bueno y en lo malo. La familia Ferragnez son personas públicas, pero han llegado a convertirse casi en una institución por su forma de emplear las redes sociales. "Me doy cuenta que en los últimos años es como si hubiera tenido una especie de álbum de recuerdos compartido y, solo me doy cuenta ahora de la importancia de robar una sonrisa al otro lado de la pantalla a alguien que puede estar enfrentándose a un momento complicado", seguía diciendo sin la sonrisa que le caracteriza.

Un rostro que no oculta el dolor que siente en ese momento y que se ve reflejado en estas historias de Instagram que tanto le han costado grabar. "Ahora mismo no estoy lo suficientemente lucido para ir más allá, pero estoy listo para enfrentar esta nueva aventura que la vida me ha presentado. Espero poder dar pronto noticias positivas", terminaba diciendo. El joven de 32 años ha recibido el apoyo de sus fans, aunque no es la primera vez que vemos a Fedez hablando de su salud. El cantante confesó en 2019 que le habían diagnosticado desmielinización, siendo esta afección, en algunos casos, la desencadenante de la esclerosis múltiple, lo que hace que este anuncio se vuelva más aterrador.

