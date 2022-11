Amaia Montero, fotografiada por primera vez saliendo de una clínica de Navarra

Amaia Montero se ha convertido en una de las protagonistas de la portadas de las revistas de este miércoles. Lecturas y Semana recogen en sus portadas las primeras imágenes de la cantante saliendo de una clínica de Navarra donde aseguran que ha estado ingresada varios días.

Unas instantáneas donde vemos a la artista abandonado la clínica con varias maletas que porta ella misma y carga en el coche que la esperaba. Según las últimas informaciones, Amaia está acompañada y rodeada de todo el apoyo y cariño de su familia que no se ha separado de ella desde que publicó ese preocupante mensaje en redes sociales.

El pasado 14 de octubre, Amaia utilizaba su cuenta de Instagram para publicar una imagen donde aparecía completamente irreconocible que acompañaba de un duro mensaje con el que hizo saltar todas las alarmas: "Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido, ¿de qué me sirve la vida?".

Desde este momento, la cantante no había vuelto a ser vista hasta ahora. Y las informaciones sobre su estado de salud han sido muy escasas.

El apoyo de sus amigos

Unos duros momentos para Amaia donde la gente que la quiere ha demostrado estar a su lado. Este mismo martes, Cayetana Guillén Cuervo le dedicaba unas bonitas palabras a su amiga y madrina de su hijo durante unos premios de la Academia de las Artes Escénicas: "Se va a recuperar seguro porque ella es muy fuerte. Es maravillosa. No es fácil estar siempre expuesto públicamente, es un plus que hay que tener en cuenta. Ella va a salir adelante, te lo digo yo que sí".

