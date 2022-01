Edurne celebraba en la noche de este miércoles el éxito de su nuevo disco: 'Catarsis Deluxe' en 'El Hormiguero'. Este disco es una reedición del disco 'Catarsis' debido a que Edurne, tal y como contó a los reporteros de 'Gtres' en la presentación de este nuevo disco "tenía la sensación de que después de todo este año, no le he dado todo lo que se merecía, se me ocurrió hacer una reedición con temas nuevos".

El disco, tal y como contaba Edurne en un vídeo que subió en su cuenta de Twitter, ya es "número 2 en ventas oficiales, número 1 en ventas físicas y número 3 en ventas de vinilo", algo por lo que la cantante se muestra infinitamente agradecida a todos sus seguidores.

Este nuevo disco, además de contener la grabación de una nueva versión de las canciones del disco pasado y la colaboración de diferentes artistas, la cantante ha incluido seis canciones inéditas: "Hay canciones dedicadas a mi hija y a mi pareja", confesaba a 'Gtres'.

Además de hablar de lo feliz que está por su triunfo una vez más en el mundo de la música, la cantante aprovechaba para contar en el programa presentado por Pablo Motos alguna anécdota divertida y confesaba cuál era uno de sus mayores 'vicios', que de hecho, lleva años coleccionando: los funkos. Contaba Edurne: "Con la tontería tengo 650 funkos. Hay de todo".

El presentador, que ya conocía este dato, se adelantó y quiso regalarle a la cantante un funko de él mismo para que lo pudiera añadir a su enorme colección: "Pues te voy a regalar mi funko", Edurne emocionada le respondió: "Vas a estar en un sitio especial y único en mi casa. Me encanta".

Además, aprovechaba este momento de sinceridad para añadir cuál era el videojuego favorito tanto suyo como de su marido el futbolista David De Gea: "Nos encanta el Candy Crush", explicaba Edurne. Desde la pandemia comenzaron a jugar como método de entretenimiento, y finalmente, se engancharon al juego.

