La denuncia de Melani Olivares tras sufrir un importante robo en un parking público

Hace unas horas, Melani Olivares compartía con sus seguidores de Instagram el desagradable suceso que había vivido: le han robado el coche en un parking público situado en pleno centro de Madrid.

La actriz ha utilizado las redes sociales para denunciar este hecho. Muy enfadada, ha grabado varios Stories y un vídeo para contar lo ocurrido: "Estoy flipando, la verdad. Me han robado el coche del parking donde lo tengo guardado", comenzaba.

Melani Olivares narra el robo que ha sufrido | Instagram

La catalana ha desvelado varios detalles, como dónde se encontraba aparcado o incluso la matrícula del coche, "por si alguien lo ve por ahí". También ha compartido una foto con la denuncia en la puerta de comisaría para dejar aclarar que ya había hecho los trámites correspondientes.

La actriz ha explicado que todavía no ha terminado de pagar el coche, el cual compró de segunda mano hace siete años y del que no sabe qué va a pasar ahora. Melani sigue en estado de shock: "Me han robado el coche en el mismo parking en el que pago. ¡Ay Dios, estoy que me va a dar algo!" reiteraba.

Melani Olivares tras denunciar el robo | Instagram

Un BMW negro X3

Melani se ha desahogado y ha contado que no esperaba que le pudiese ocurrir algo así. Además, ha aprovechado 'la magia' de las redes y ha pedido ayuda a sus seguidores para intentar localizar el coche. Sus followers no han dudado en mostrarle su apoyo y se han volcado con ella.

De hecho, lo primero que le han pedido es que publicase un vídeo para poder compartirlo en sus cuentas y llegar a un mayor número de personas. Algo que Melani no ha dudado en hacer. "Lo comparto aquí en un post para ver si tenemos suerte" decía seguido de una lluvia de agradecimientos para intentar encontrar el coche: "Os lo agradezco infinito, sobre todo porque no tengo otro coche".

La actriz no ha querido perder el poco humor que le queda en estos momentos y ha terminado el vídeo con un poco de ironía: "Bueno, voy a seguir pagando un coche que no tengo".

