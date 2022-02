Dulceida tiene buenas noticias sobre su problema en el clítoris: "Está todo en su sitio"

Aida Domènech no ha pasado por sus mejores momentos últimamente. Tal y como informó su exnovia Alba Paul, había pasado toda la noche en el hospital debido a una fuerte infección a la vagina. Aunque Dulceida reapareció para informar sobre su situación, dejó a todos sus seguidores muy preocupados.

Aida contaba entonces que lo que comenzó como una molestia a la que no le dio importancia, se convirtió en un dolor insoportable, y por eso decidió ir al médico. "La doctora me miró muy rápido, me dijo que seguramente eran hongos y me recetó óvulos (las chicas que hayáis tenido candidiasis, haces el tratamiento, te pones los óvulos y ya está). Pero a mí me preocupaba porque yo he tenido candidiasis y no se parecía, era un dolor en el clítoris brutal", explicaba la influencer.

Sin embargo, el tratamiento no le hizo efecto y acudió de nuevo al especialista. En sus redes sociales confesó que, aunque le daba un poco de vergüenza contarlo, "al final todas lo tenemos, ¿no?… tengo el clítoris hinchado como una nuez gigante, lo más grande que os podáis imaginar, un dolor increíble… Y hoy ya, directamente, no puedo andar, no puedo moverme, me cuesta levantarme, por eso me han pinchado".

Dulceida da nuevos detalles

Aida explicó también que si el problema no remitía, tendría que pasar por quirófano. Por suerte, el pinchazo ha hecho efecto, y parece que la intervención no será necesaria.

Así lo contaba ella misma en sus historias de Instagram: "Ayer la infección por fin 'estalló' y no sabéis cómo note que remitía el dolor. Menos mal que no han tenido que llegar a intervenirme".

"Ya el antibiótico ha hecho efecto, menos mal, no sabéis lo mal que lo he pasado. Ya está todo en su sitio, todo muy bien".

También ha querido agradecer todos los mensajes de apoyo por parte de sus seguidores, que le han agradecido que hablase del tema con tanta naturalidad.

