Juan Avellaneda, hermético cuando le preguntan por el vestido de novia de Tamara Falcó: "Ya lo veréis"

Íntimo amigo de Tamara Falcó desde hace años, Juan Avellaneda tendrá un papel muy importante en la boda de la marquesa de Griñón. Y es que, a pesar de que no será él el diseñador de su vestido de novia, como se pensó en un principio, si intervendrá en el ilusionante proceso de elegir el diseño con el que la hija de Isabel Preysler dará el 'sí, quiero' a Íñigo Onieva el próximo 8 de julio en el palacio de El Rincón.

"No lo diseñará Juan Avellaneda, pero contaré con su opinión a la hora de elegir el vestido", ha revelado Tamara en declaraciones exclusivas a la revista ¡HOLA! Y ahora el diseñador se pronuncia por primera vez sobre la noticia aunque, fiel a su discreción, prefiere no revelar ningún detalle del look nupcial con el que se imagina a la socialité.

"No te puedo contar nada, gracias. ¿Me vas a acompañar al hotel? Sabes que cuando puedo hablo, pero ahora no, y además me pillas dormido, me pillas fatal ahora", ha confesado ante los micrófonos de Europa Press a su llegada este miércoles a Madrid.

Entre risas, Juan ha dejado en el aire con un enigmático "ya lo veréis" cómo será el vestido que la marquesa lucirá en su enlace, dejando en el aire si nos sorprenderá con su elección o si, por el contrario, elegirá un diseño clásico. "Obvio", ha añadido cuando le han preguntado si estará guapa en el día más feliz de su vida.

Sobre Íñigo Onieva, al que 'sentenció' tras su ruptura con Tamara asegurando que él no perdonaría una infidelidad, ni una palabra, evitando revelar si ha vuelto a hablar con él ni cómo ve ahora a la pareja.