Paula Echevarría y Miguel Torres responden a David Bustamante tras su última propuesta gastronómica

Estas últimas semanas de atrás se ha hablado mucho de las dotes culinarias de David Bustamante desde que entró en un conocido concurso de cocina y hace menos de un mes, el cantante le propuso a Paula Echevarría mandarle algunos "tuppers" por Navidad.

Y es que el pasado mes de noviembre, la actriz reveló ante los periodistas que durante su matrimonio con David Bustamante, éste no sabía cocinar "ni un huevo frito". El pasado viernes, una vez más, el artista le propuso a su ex pareja y a su nuevo novio, Miguel Torres, durante una entrevista en la revista Lecturas, cocinarles algo.

Y ahora, la pareja ha respondido a la propuesta de Miguel Torres ante las cámaras de Europa Press. "Te venimos a preguntar porque en la última entrevista David Bustamante ha dicho que os quiere cocinar a ti y a Miguel, cuando queráis", les preguntan, "fenomenal", dice Paula. "Sí, sí, claro. Hay que ser agradecido con la gastronomía", dice Miguel.

Daniella Bustamante suspendió música

Además, David Bustamante también reveló que su hija Daniella había suspendido la asignatura de música: "Me va a querer matar, porque es lo contrario. Mi hija es un amor, me saca unas notas increíbles, pero... Regañina no. Es que en casa de herrero cuchillo de palo. Me ha suspendido música". Y su madre ha dicho al respecto: "Es joven, qué le vamos a hacer".

