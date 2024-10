Cuatro influencers que debes seguir si quieres entrenar en casa

El confinamiento por covid hizo cerrar los gimnasios y centros deportivos, y obligó a tener que entrenar en casa. El ejercicio se convirtió en una de las principales formas de mantener no solo la salud física, sino también la mental. Cuentas de Instagram y vídeos de YouTube fueron las principales fuentes para seguir un entrenamiento pautado y mostraban ejercicios para hacer en espacios reducidos y adaptados a la falta de equipamiento.

Tras la pandemia, el entrenamiento en casa ha mantenido su popularidad como una opción práctica y accesible para mantenerse en forma. A continuación, te presentamos a cuatro influencers de deporte y lifestyle que debes seguir si quieres entrenar sin salir de casa.

Cocó Constans @ffitcoco

La influencer Cocó Constans, de 29 años, vive en Barcelona y está licenciada en Psicología, pero un día se dio cuenta de que le faltaba algo en su vida y por ello decidió formarse en pilates e hipopresivos. Esto la llevó a crear Ffitpilates, un nuevo concepto que te ayuda a conectar contigo misma y a llevar un nuevo estilo de vida.

Las clases que imparte suelen tener una duración de 1 hora, trabajarás todo el cuerpo y, al finalizar la sesión, tendrás la sensación de que habrás tonificado y mejorado tu postura.

En su web, podrás encontrar distintos packs premium y escoger aquel que más se ajuste a tus necesidades, objetivos y tiempo. La entrenadora busca poder llegar a todas aquellas personas que quieran unirse al pilates, tanto principiantes como más avanzados. Además, encontrarás recetas en su perfil de Instagram para recrear en casa y conseguir ese cambio en tu alimentación que se complemente con el deporte.

Está claro que es una apasionada de aquello que hace y lo transmite a todos sus seguidores. Es una referente en el mundo del deporte e incluso ha sido portada de Women's Health posando con las prendas de su nueva colección que sacó junto con la marca de ropa de deporte Dash and Stars.

Patry Jordán @patryjordan

Patry Jordán, la influencer del deporte que hizo su boom en la cuarentena y que nos ayudó a movernos y hacer más amena esa época. La influencer tiene 34 años, es de Girona y puede decir que es la youtuber con más seguidores en el sector de la moda y el fitness en España.

En 2016 creó su canal de Gym Virtual, lo que ha sido su mejor éxito hasta ahora, y es que el canal llega a los 13,3 millones de seguidores.

El perfil está en constante actividad y es que cuelga varios videos a la semana donde enseña rutinas de ejercicio para tonificar, para perder o ganar volumen y para trabajar músculos específicos. Además, cada mes podemos disfrutar de un calendario de entrenamiento gratuito.

Patry Jordán nos lo pone fácil para entrenar en cualquier lugar y así no tener la excusa de decir que es muy caro orque ella nos proporciona los mejores entrenamientos de manera gratuita. Y si ves que no son suficientes y que estás subiendo de nivel siempre puedes suscribirte a su Gym Virtual Center y tener clases nuevas, acceso a vídeos exclusivos, agenda personal para organizar tus entrenamientos y muchas más cosas.

Verónica Costa @vikikacosta

Tu entrenadora de fuerza de confianza sin duda tiene que ser Verónica Costa, quien desde 2010 ha tratado de enseñar al mundo que es posible llevar un estilo de vida saludable y que no resulte aburrido y monótono. El deporte siempre ha formado parte de su vida, pero no fue hasta más tarde que no se dio cuenta de la importancia que tiene una buena alimentación para poder conseguir resultados en nuestro cuerpo.

Vikika Team es un espacio donde puedes encontrar tanto entrenadores, como nutricionista y psicólogos que te ayuden a conseguir un nuevo estilo de vida.

La influencer proporciona vídeos en su Instagram sobre rutinas de fuerza que puedes realizar tanto en el gimnasio como en casa. También nos anima a probar una clase gratuita con ella así que no hay más excusas para no moverte. Si te gustan sus entrenamientos siempre podrás apuntarte a los planes que realiza y tener un entrenamiento a largo plazo, donde realmente verás resultados.

Vikika actualmente colabora con la influencer Paula Gonu, quien cada vez está enfocando más su contenido al deporte y lifestyle. Juntas están realizando un reto de 8 semanas con 4 clases a la semana, dos días estarán enfocados en el glúteo, uno en pierna y el otro en el tren superior. Son sesiones de 30 y 45 minutos donde se busca trabajar todos los músculos, pero dándole un extra al glúteo. Puedes acceder a las clases en cualquier momento que te vaya mejor e incluso repetir las clases que más te hayan gustado.

Pamela Reif @pamela_rf

Nuestra última influencer de confianza para realizar deporte está un poco más lejos: es Pamela Reif, una influencer alemana de 28 años. Su perfil promueve el lifestyle, la comida saludable y el deporte. La influencer tiene 9,1 millones de seguidores en Instagram y eso ha hecho que colaborara con marcas como Puma, o incluso apareciendo en la prestigiosa lista anual Forbes 30 under 30, donde aparecen personas menores de 30 años que destacan por ser las mentes más creativas y audaces del momento.

En su perfil de YouTube es donde podemos encontrar todos los videos de entrenamiento de manera gratuita y en los que hay mucha diversidad de entrenamientos, tanto en el tiempo que le puedas dedicar, como la zona de cuerpo que ese día quieras trabajar. La influencer también dispone de una app donde encontrarás entrenamientos más personalizados, recetas ricas y saludables, podrás leer blogs sobre consejos nutricionales y salud. Puedes acceder a los entrenamientos de manera gratuita, pero, para otros servicios, deberás suscribirte a la app.

Pamela también tiene su propia marca de comida saludable y alta en proteína para todos aquellos amantes del deporte. Los productos que ofrece son snacks naturales y orgánicos podéis encontrar en Instagram como @Naturally_pam, donde podrás sacar ideas de recetas muy originales a base de sus propios productos.